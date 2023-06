Itamar Vieira Júnior, um dos mais importantes escritores brasileiros da atualidade, tem um novo romance. Salvar o Fogo recupera alguns dos temas introduzidos em Torto Arado, romance com que venceu o Prémio Leya em 2018, e também o espaço da ação, a zona rural do estado da Bahia. Mas apesar dos pontos em comum, Salvar o Fogo é, em muitos aspetos, diferente de Torto Arado, como explicou o escritor em entrevista ao Observador, nomeadamente na forma como os membros da comunidade interagem uns com os outros e o racismo se intromete nas suas vidas.

Vieira Júnior, um autor profundamente preocupado e atento ao desenrolar da história do seu país, o Brasil, encontrou uma explicação para os fantasmas que assombram a localidade fictícia de Tapera do Paraguaçu nas origens do lugar, erguido à sombra de um antigo convento do século XVI. Ao Observador, o escritor, que passou por Lisboa para apresentar o seu segundo romance, destacou a forma como a Igreja Católica, uma das personagens principais do seu livro, influenciou a maneira de viver das populações locais e como essa influência ainda se faz sentir no Brasil de hoje, um país que ainda luta pela democracia.

▲ "Salvar o Fogo", o segundo romance de Itamar Vieira Júnior, foi publicado em Portugal pela Dom Quixote no final de maio

