"Ivo Rosa também não presidiu a distribuições" de processos. Carlos Alexandre atira ao colega e conta como rompeu com funcionária

O juiz Carlos Alexandre não poupou o colega Ivo Rosa, que levantou suspeitas quanto à forma como o processo Marquês lhe caiu nas mãos, nem a funcionária que todos diziam ser sua protegida — e que, como Carlos Alexandre, é também arguida num processo movido por José Sócrates por suspeitas de eventuais irregularidades na distribuição do processo que colocou o antigo primeiro-ministro socialista em prisão preventiva. No depoimento que prestou ainda enquanto testemunha, o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) assumiu que, até abril de 2016, nunca assistiu a qualquer distribuição dos processos que entravam no tribunal que é conhecido por Ticão. Nem ele nem o colega com quem tem somado divergências. Também criticou a forma como a sua funcionária judicial dirigia a secção e partiu sem sequer se despedir do magistrado que a tinha indicado para aquele tribunal.

Carlos Alexandre é, desde meados de fevereiro, arguido, juntamente com a funcionária judicial, Teresa Santos, que lhe atribuiu o processo do Marquês em setembro de 2014. José Sócrates quer que ambos sejam julgados pelos crimes de abuso de poder, falsificação praticada por funcionário e denegação de justiça e pediu, por isso, a abertura de instrução do processo que tinha já sido arquivado, e cujo debate instrutório corre agora no Tribunal da Relação de Lisboa, por se tratar de um magistrado.

O procurador Joaquim Moreira da Silva, do Tribunal da Relação de Lisboa, rejeitou, porém, voltar a ouvir todas todas as testemunhas que já tinham sido ouvidas na investigação, que acabou arquivada em dezembro sem encontrar qualquer crime. O mesmo em relação aos agora arguidos, optando por recuperar os depoimentos prestados há cerca de meio ano.