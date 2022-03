Já há portugueses a combater na legião estrangeira anunciada pelo presidente da Ucrânia

O Governo ucraniano disponibilizou também uma linha telefónica para o recrutamento, cuja tecla 2 permite um conversa em inglês. Nessa linha, os combatentes podem escolher entre a integração nas unidades de apoio humanitário ou militares. O Observador tentou chegar ao contacto com um voluntário português que já esteja integrado nas forças ucranianas, mas até ao momento o porta-voz do governo de Kiev ainda não disponibilizou essa informação. No caso de A. S. — cidadão a residir nos EUA, que manifestou interesse em aderir à Legião Internacional —, a indicação que recebeu dos serviços diplomáticos ucranianos no país era a de que devia tratar do processo atráves da página do Facebook da Embaixada da Ucrânia em território norte-americano, mas também essa se encontrava inacessível numa primeira tentativa, segundo revelou o próprio ao Observador. Vários sites de representações diplomáticas ucraniana estão inacessíveis na sequência de um ciberataque ao site do Governo ucraniano, com vista a fragilizar as infraestruturas do país.

O norte-americano que quer alistar-se

A.S. vive do outro lado do Atlântico, mas não consegue ficar em casa, numa pequena cidade norte-americana perto da fronteira com o México, a ver os militares russos a tentarem dominar a Ucrânia. Desde que soube que as tropas de Zelenksy pretendiam formar uma Legião Internacional para a Defesa Territorial, recrutando estrangeiros com experiência militar, este veterano de guerra de 53 anos tem tentado inscrever-se. Mas os sites das representações diplomáticas onde podia fazê-lo foram alvo de um ciberataque e não há forma de conseguir, como explicou ao Observador numa troca de mensagens através das redes sociais.

Nascido nos Estados Unidos, filho de pais mexicanos, A. S. já combateu na Guerra do Golfo. Divorciado e pai de três filhos já adultos, é um dos nomes que aparece num grupo da rede social Facebook associado ao “International Legion of Territorial Defense”, uma espécie de Legião Estrangeira anunciada no sábado pelo presidente Volodymyr Zelensky, que, perante a impossibilidade de ter militares internacionais no seu território (depois de a NATO e a União Europeia terem recusado intervir no conflito), pediu a todos os estrangeiros com experiência militar que se juntassem na defesa do país.