João Cotrim Figueiredo: "Estou a ponderar candidatura a Belém"

João Cotrim Figueiredo disse no palco que os candidatos presidenciais não o entusiasmavam e ouviu dos liberais apelos: “Vai, João”. Minutos depois, na Rádio Observador, anunciava ao país que está a ponderar ser candidato presidencial e até revelou os moldes (continuará a ser eurodeputado) e que tipo de eleitorado conta conquistar (os jovens, por exemplo).

Cotrim Figueiredo repetiu que jamais voltará a ser presidente da IL e que, por isso, Rui Rocha até lhe tirou um “fardo” ao dizer que o país deveria rejeitar sebastianismos. Ainda sobre Rocha, disse que teve uma “formulação feliz” quando sugeriu que era preciso clarificar se a culpa do teto eleitoral era do presidente ou do partido.

O eurodeputado e antigo líder da IL criticou ainda o facto de os liberais irem em coligação com o PSD e o CDS em Vila Nova de Gaia, tendo em conta que o candidato é Luís Filipe Menezes.

[Veja aqui a entrevista a João Cotrim Figueiredo na íntegra:]

“Estou a ponderar candidatura a Belém. Não estou a ver jovens votarem naquelas figuras”

Foi presidente do partido e acabou de fazer um discurso onde disse que faz falta um candidato presidencial que não existe, com uma referência a um país moderno, virado para o futuro e liberal. Na plateia ouviu-se gritos de “vai, João”. Admite uma candidatura presidencial?

Pegam na parte do discurso que pode ser mais picante, mas para mim não é sequer a mais importante. O que eu queria transmitir a esta Convenção é que os desafios que temos que enfrentar em variadíssimos níveis são de tal forma grandes que o partido — mas também o país, e depois a Europa e o mundo todo — devia estar muito mais concentrado na resolução desses problemas do que está. Não fugindo à pergunta, vocês já sabem que quando tenho alguma coisa para dizer, digo. Portanto, se já tivesse uma decisão tomada ou qualquer coisa desse tipo, diria.

Mas disse que Mariana Leitão podia contar consigo para todas as batalhas. Está a ponderar as presidenciais? Significa isso?

Estou a ponderar, isso posso dizer. Coisa que há três ou quatro meses talvez não estivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos já assumidos e os potenciais se perfilam, eu fico até mais desconsolado — e suspeito que não seja o único. Aquilo que eu disse no púlpito é o essencial: não inspiram as pessoas, não entusiasmam. Não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras, não estou a ver pessoas a querem discutir o futuro com nenhuma daquelas figuras. E se assim não for, muito dificilmente essas figuras poderão unir o país à volta de um desígnio.

O seu perfil seria o indicado para captar essa parte da população?

Esta é a parte da conversa em que a modéstia tem que ir pela janela. Mas sim, porque em campanhas anteriores foi isso que senti.

O resultado das europeias facilita ter essa visão?

Também, mas é sobretudo a composição sociológica e demográfica e etária do que foram esses resultados. Eu sei que consigo mobilizar uma parte da população que deve estar muito desgostosa e insatisfeita com a escolha que tem nesta altura. Portanto, há quatro meses não diria isso, ou não sabia isso, estaria fora das minhas cogitações, agora não está. Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se eu tivesse, tinha dito aqui.

E tem algum timing?

Porque é uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro até, como vocês sabem, os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com o maior das cautelas e prudências, evidentemente. Mas também porque eu não gostaria que esta fosse — se vier a assumir essa candidatura — uma coisa demasiado partidária. Embora a minha associação à IL seja evidente e inevitável, não gostaria que fosse uma candidatura substancialmente partidária. Gostaria que representasse o espaço que vou designar — por a falta de melhor expressão — como o espaço dos livres pensadores. Daqueles que, alinhados ou não, estando ou não filiados em partidos, questionam aquilo que se passa no dia a dia, tentam projetar aquilo que se vai passar amanhã e pensam pela própria cabeça e são livres. E isso, gente, pessoas, agrada-me e acho que agrada àquela parte do eleitorado que eu digo que não está representada por nenhum dos candidatos.

Neste momento há vários partidos que ainda não apoiaram nenhum candidato, como o PS, o Chega ou o CDS. Algum destes partidos poderia ser apoiado pelo seu partido, se não fosse candidato? E algum podia apoiá-lo?

Duvido, com toda a franqueza.

Nem o próprio CDS?

Com toda a franqueza duvido. Mas a vida política e sobretudo numa eleição presidencial vai muito para além dos partidos.

Antes do seu discurso, ouvimos Rui Rocha dizer que houve vozes relevantes na IL que comentaram os resultados mas foram absolutamente irrelevantes na sua decisão de se demitir. Foi uma das pessoas que avaliou negativamente os resultados da IL, Rui Rocha fez bem em tomar esta decisão de se afastar?

A essência da decisão é pessoal e portanto, se a tomou, tomou bem com certeza. O que eu pretendi dizer quando intervim publicamente sobre a matéria — e sei, tenho a certeza, que estava a reproduzir aquilo que também é a postura do Rui Rocha — é que nós somos um bocadinho mais exigentes do que outros partidos. Quem tivesse crescido 0,6% como nós crescemos e ganhasse mais um mandato, poderia estar a cantar a vitória. Nós éramos incapazes de fazer isso. E este apelo à exigência autocrítica não foi nenhum apelo a nenhuma demissão, atenção. O que é que o Rui Rocha hoje vem dizer? Que esses comentários correspondem àquilo que depois veio a ponderar e não foram determinantes para a sua decisão. Coisa que eu fico satisfeito porque eu quero sentir-me livre de expressar as minhas opiniões sem temer que isso vá conduzir à demissão desta ou daquela pessoa ou à contratação desta ou daquela pessoa, é igual.