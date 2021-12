João Rendeiro está detido na esquadra de Durban Norte. Polícia não dá informações sobre o "tipo português" porc

A Polícia Judiciária — que contou com o apoio das autoridades sul-africanas para a localização e detenção de Rendeiro — vai sensibilizar a Justiça do país para que sejam aplicadas medidas restritivas da liberdade, alegando o “risco enorme” de que, mais uma vez, o ex-líder do BPP possa engendrar um plano de fuga.

“É preciso ter alguns cuidados, mas isto não é uma favela”

A detenção foi feita ainda durante a madrugada. Como o Observador escreveu, o antigo banqueiro estava de pijama quando os elementos da Polícia sul-africana chegaram ao hotel e bateram à porta do quarto. Rendeiro teve tempo para fazer a barba e vestir-se — optou por uma camisa cor de rosa — antes de ser encaminhado para a esquadra.

Nas semanas anteriores, foi por Umhlanga Rocks que o ex-banqueiro passou a maior parte do seu tempo. A última localização, onde acabaria por ser detido, foi um luxuoso hotel, o Forest Manor Boutique Guest House, a dois minutos a pé da linha de costa, entre a Umhlanga Beach e a Glenashley Beach.

Aquela zona é descrita ao Observador como uma zona de acesso restrito, ao estilo de uma zona balnear de luxo como Vilamoura, no Algarve. Antiga vila piscatória, a transformação de Umhlanga Rocks para aquilo em que hoje se tornou teve início por volta do ano 2000. “Começou a ser reformulada, foi construído ali o maior centro comercial do hemisfério sul, com as maiores lojas de luxo, um parque aquático no interior”, conta Michael Gillbee, uma jornalista de nacionalidade portuguesa e sul-africana que se estabeleceu há algumas décadas no país. “A imagem que Portugal tem da África do Sul não corresponde inteiramente à realidade. E, em particular nesta zona, isto não é uma favela, não é um bairro de lata, muito pelo contrário”, acrescenta. “Há os hotéis, a marina, muitos iates e pessoas com muito, muito dinheiro, mas não precisas de andar de chapéu e disfarçado. Há crime, mas não se anda sempre a espreitar por cima do ombro.”