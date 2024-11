José Mata, de futuro jornalista por um semestre a ator sem planos: "Vou tirando agora as dúvidas em relação a quase tudo"

Aos 12 anos, sofreu uma das mais duras perdas, com a morte do pai. José Mata sabia que ele estava doente, tinha cancro no pulmão, mas quando o telefone tocou numa manhã de semana que devia ter sido como qualquer outra e a mãe recebeu a notícia que ninguém queria ouvir, ele entrou em negação. Pegou na mochila e foi para a escola.

“Depois de umas aulas fui-me apercebendo do que realmente tinha acontecido, mas com 12 anos não temos ferramentas emocionais para lidar com uma perda destas. Acho que a ‘ficha’ vai caindo ao longo dos anos.”

Ficou ainda mais próximo da mãe, que continua a ser o seu grande apoio. “É a minha melhor amiga, é com ela que desabafo sobre tudo e ainda hoje é o meu melhor colo, o meu colo preferido.” A casa da adolescência é a mesma e é lá que encontra refúgio sempre que necessário. “O meu quarto ainda está no mesmo sítio, um pouco diferente, mas está lá.”

Apesar de ter demorado anos a processar a morte do pai, o comportamento de José Mata, a postura face ao ambiente que o rodeava, não se alterou na adolescência. “Não me lembro de ter havido qualquer fase de revolta”, garante. Passava horas com jogos de computador e saía com os amigos sem grandes restrições. A mãe sempre lhe deu liberdade nos horários e, por isso, nunca sentiu necessidade de mentir.

Começou a fazer bodyboard aos 16 anos, mas um susto no mar do Guincho fê-lo desistir da paixão. Pouco mais de um ano depois, foi acompanhar uma namorada a um casting publicitário. Acabou por fazer ele próprio a audição e ficar com o papel. Um par de trabalhos do mesmo género depois, surgiu o casting para Morangos com Açúcar, que acabaria por marcar a estreia na representação.