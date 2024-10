Judaísmo e Sionismo no Estado de Israel: o que são, o que os distingue e como moldam um país

Para grande parte da opinião pública mundial, o “sionismo” é hoje a única e a derradeira face visível do que no decorrer do século XIX e até à primeira metade do século XX se chamava “Judenfrage”, “Jewish Problem”, “Questão Judaica”. No entanto, após a criação do Estado de Israel (1948) muitas coisas mudaram, deixando, entretanto, de se falar da “questão judaica” para se começar a falar em “sionismo” e em “anti-sionismo”.

Como explicar esta deriva terminológica? O que é o judaísmo? O que é o sionismo? A que se deve a recente identificação de judaísmo e sionismo? Qual o significado político do sionismo enquanto fundamento do apelo à restauração do estado de Israel? Como manter-se judeu numa sociedade liberal moderna? É a estas e a outras perguntas que o presente ensaio procurará responder numa época de guerra sangrenta e de cegueira ideológica no conflito no Médio Oriente. Naturalmente, apoiamo-nos num conjunto de autores judeus, sobretudo filósofos e historiadores, que escreveram sobre o sionismo.

O que é Sião?

O que é, afinal, o sionismo? É verdade que, de um ponto de vista apenas teórico e especulativo, o sionismo, enquanto manifestação contemporânea empírica da “questão judaica”, é a expressão concreta de um problema muito mais vasto, a saber, a expressão do moderno problema das relações entre a fé e a razão, entre a teologia e a filosofia, entre a religião e a política.

Mas, para tentarmos responder às perguntas atrás enunciadas, devemos começar por esclarecer que Sião é o termo bíblico que designa a “cidade do grande rei” (Salmos: 48, 3), isto é, a cidade de Deus enquanto Rei de Israel. Bastião Jebusita capturado por David, e identificado, durante o período macabeu, com o Monte do Templo e com a Cidade de David, o termo é usado na linguagem poética e profética como uma referência a Jerusalém como um todo. O termo Sião simboliza, portanto, para qualquer judeu crente, a capital espiritual do mundo e a cidade messiânica de Deus. Enquanto missão sagrada, enquanto promessa divina do estabelecimento de uma sociedade justa que inicie o reino de Deus na “terra santa”, o conceito messiânico de Sião ressoa abundantemente nas profecias bíblicas, das quais o conhecido voto judeu “Para o ano que vem em Jerusalém” é um poderoso testemunho que nunca deixou de se ouvir e ecoar por todos os lugares da diáspora.

Sendo central no pensamento bíblico, o conceito de Sião dominou também o pensamento talmúdico e inspirou ainda os pensadores judeus medievais e os cabalistas, estimulando activamente, para além disso, movimentos messiânicos como aquele que o falso messias Sabbatai Tzvi, sob o jugo otomano, levou a cabo em meados do século XVII. Uma carta do rabino Jacob Sasportas refere-se do seguinte modo ao entusiasmo dos judeus portugueses de Amesterdão – comunidade da qual Bento de Espinosa havia sido recentemente excomungado – perante esse precoce e invulgar proto-sionista que foi Sabbatai Tzvi: “Houve uma comoção muito grande na cidade de Amesterdão, de modo que foi uma convulsão muito grande. Os judeus portugueses regozijavam de modo exuberante, dançando nas ruas ao som do adufe. Os rolos da Lei, com os seus belos ornamentos, foram retirados da Arca Santa para o cerimonial das procissões, não fazendo caso do possível perigo proveniente da inveja e do ódio dos gentios. Pelo contrário, proclamavam publicamente as notícias e informaram os gentios de todos os relatos sobre Sabbatai Tzvi”.