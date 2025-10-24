Lei da Nacionalidade pré-aprovada com cruzamento de votos a pender para a direita, mas Chega faz suspense até voto final

Noites de negociações “intensas” e “duras”, trocas de propostas até à 25ª hora, pedidos de adiamentos e apelos até ao fim. O complexo processo que levou à primeira aprovação da Lei da Nacionalidade foi, por isso, descrito pelo Governo como uma tentativa extrema de chegar ao “consenso mais alargado possível” e pelos seus detratores como um processo atabalhoado, pouco claro e que traz “incerteza jurídica”. No fim, o PS tentou aproximações ao Governo, mas sem sucesso; o PSD conseguiu aprovar as suas propostas, com votações cruzadas entre PS e Chega; e, apesar de a lei incluir objetivos ambicionados pelo partido de André Ventura, este mantém que nem todas as suas linhas vermelhas foram respeitadas e faz suspense até ao fim.

Esta terça-feira, dia 28 de outubro, quando a Lei da Nacionalidade for votada na sua versão final, em plenário e por todos os deputados, a votação terá uma particularidade: não basta que haja mais deputados a favor do que contra; como é uma lei reforçada — ou seja, uma lei que complementa a Constituição — exige que exista uma aprovação da maioria absoluta dos deputados (ou seja, 116 de 230).

Era, por isso, particularmente importante alargar o consenso a vários partidos, garantindo que a lei não morria na praia. Se em questões como o tempo de residência exigido para se ser cidadão português os principais partidos aproximaram-se (com o PS a aumentar os prazos que tinha começado por propor), e se o Chega conseguiu, à última hora, que o PSD definisse que quem não tiver “meios de subsistência” não pode ser português, outras questões que os partidos consideravam essenciais ficaram pelo caminho.

E assim, apesar de o Chega ter deixado passar a maior parte das propostas do PSD, não há uma garantia final de que na terça-feira a lei seja aprovada — e já há uma análise a ser feita, por parte do PS, aos riscos constitucionais que decorrerão de uma eventual aprovação e à necessidade de Marcelo Rebelo de Sousa pedir uma fiscalização preventiva ao Tribunal Constitucional.

PSD cede em linha vermelha ao Chega, que ainda analisa diploma

A votação em sede de especialidade, na Comissão de Assuntos Constitucionais, ocupou toda a manhã desta sexta-feira e arrancou sem acordos globais entre os partidos: nem Chega nem PS alinhavam inteiramente com a lei e não se sabia exatamente qual o resultado que sairia das quatro horas e meia de votações, que são feitas alínea a alínea.

Quando a votação começou, ainda o PSD estava a pedir o adiamento de um dos seus pontos fulcrais — o artigo 6, que determina as condições para se poder obter a nacionalidade portuguesa — para o fim da discussão. Mais tarde, daria entrada uma alteração: os sociais democratas queriam incluir uma nova alínea nessas condições, estabelecendo que quem pedir a nacionalidade tem, no momento do pedido, de assegurar os seus “meios de subsistência” — uma exigência central do Chega a que o PSD acabava por ceder.

Não é, ainda assim, garantido que cedências como esta levem o partido de André Ventura a acompanhar a versão final da lei, até porque o PSD conseguiu fazer aprovar a possibilidade de retirar a nacionalidade a cidadãos naturalizados se cometerem certos crimes, mas não de forma automática, como Ventura queria — a decisão passará sempre por um juiz. “A questão da subsistência é importante mas não era a única. Vamos agora avaliar o resultado para determinar a votação final global”, dizia a deputada Cristina Rodrigues ao Observador, no final da votação.

Horas depois, André Ventura reconhecia o “papel importante” do Chega neste processo e as “aproximações” registadas durante a madrugada, sem que no entanto se chegasse a um “consenso final”. E insistia: a perda da nacionalidade deve aplicar-se automaticamente a quem comete crimes graves (um dos pontos que mais dúvidas colocam entre constitucionalistas); o PSD não deve prever, como prevê, que os cidadãos naturalizados tenham a sua nacionalidade consolidada a partir dos dez anos, mesmo que se descubra que a obtiveram de forma fraudulenta (“quando a burla é descoberta, a nacionalidade deve ser retirada”); e “terroristas ou violadores” não podem ter a nacionalidade — crimes que o PSD já prevê que levem à perda da mesma.

O PSD viria criticar quem se “entricheira” ou “leva as convicções ao absurdo“, nas palavras do deputado António Rodrigues, e defender que “adotou as propostas à medida dos que queriam colaborar”. “Desde o primeiro dia que dissemos que não privilegiávamos ninguém”, avisou, pedindo “responsabilidade” aos partidos para aprovarem essa proposta com uma necessária maioria qualificada, de 116 deputados, desde que não prefiram “não ter” uma lei — principalmente aqueles que põem a “tónica” no assunto, leia-se ao Chega — ou tê-la, mesmo que não se “concorde inteiramente” com a versão final.