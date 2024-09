Lisboa, Londres, Vancouver: o reencontro extraordinário com o surrealista João Artur da Silva. "Deixo-me levar horas sem parar pela pintura"

Calculo que já não viaje. Pensaram em realizar algo próximo do João?

Sim, fizemos feiras no Canadá, incluindo Vancouver. Quisemos fazer precisamente para ele poder ter o eco… Nós negociámos com a feira, eles deram-nos o destaque todo e tivemos um stand enorme, fizeram mupis nas pragens do autocarro, etc. Houve uma série de amigos, pessoas que conheciam, que no fundo deram o eco dessa relevância que a obra dele estava a ter. E foi interessante, depois o Cônsul Português também esteve lá.

E que falta agora reconhecer? Falamos de alguém com dupla nacionalidade e obra desenvolvida em três países.

Sim, estamos a preparar com o Museu de Arte de Vancouver também algo em torno dele. Estamos a tentar que o próprio Governo do Canadá dê uma distinção. Vejamos, ele é um dos poucos artistas, não é só português, mas internacionalmente, da geração nascida nos anos 20, que ainda está vivo e ativo. Porque há outros artistas que estão vivos, mas já não produzem. O João produz obras todos os dias, continua a ter uma disciplina de trabalho. Tem ali obras que são feitas o ano passado e este ano, etc.