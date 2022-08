Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Primeiro um grito: “Goooooolooo”. Depois uma algazarra imparável. No dia a seguir às eleições angolanas, o MPLA e a UNITA disputam um jogo de futebol no Parque dos Heróis de 4 de Fevereiro, no Cazenga, subúrbio de Luanda.

A equipa vestida a preceito, com calções e camisola vermelhos e um grande MPLA amarelo nas costas, enfrenta a outra que nada tem que a distinga. Segundo golo marcado sem baliza, chuteiras ou ténis, e o grupo vencedor duplica, depois triplica com a assistência e juntos correm desenfreadamente a lançar a vitória da UNITA na manhã do bairro Marco Histórico.

Não são homens nem mulheres, não são jovens nem políticos. Não sabem nada de percentagens, de atas, de sondagens, não conhecem a palavra impugnar nem o que quer dizer credível. São só miúdos que enchem o campo de terra batida a poucos metros da tenda azul forte da Comissão Nacional de Eleitores (CNE), já na parte empedrada. Está vazia, depois de na quarta-feira ter funcionado como a assembleia de voto número 346.

Ou melhor, acabou de ficar totalmente vazia — cinco homens estão a arrancar um papel colado com as letras azuis da CNE de umas pequenas malas pretas, com pega, para transportar documentos. Passado o primeiro embaraço quando veem o Observador, explicam que as pastas estavam por ali e que seriam úteis para guardarem coisas, por isso estavam a levá-las. “Em Angola aproveita-se tudo”, diz meio sem jeito um dos homens de meia idade.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.