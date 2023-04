Foi com muita alegria que recebi o convite do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa para realizar esta visita de Estado a Portugal, coincidindo com a celebrações do 25 de Abril .

Nos últimos dias, tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa, sentimento que, acredito, é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, começou o seu discurso na Assembleia da República enfatizando um dos pontos que provocou mais polémica sobre a sua visita a Portugal: o facto de o discurso acontecer precisamente no mesmo dia das celebrações do 25 de Abril. Sublinhando esse facto, Lula começa por reconhecer essa honra e nota a ligação profunda entre Portugal e Brasil, dizendo que ao longo dos últimos dias teve a “sensação de estar em casa”.

O 25 de Abril permitiu que Portugal desse um verdadeiro salto para o futuro. O movimento iniciado pelos Capitães de Abril há exatos 49 anos reconquistou as liberdades civis, a participação política dos cidadãos, a democratização política, os direitos trabalhistas e a livre organização sindical, criando as bases para o desenvolvimento económico com justiça social. É isso que hoje estamos recordando e celebrando.

Do outro lado do Atlântico, nós brasileiros assistimos, com admiração e esperança, a Revolução dos Cravos dar origem a uma vibrante democracia parlamentar, com as impressionantes conquistas políticas e sociais alcançadas desde então.

Precisamente pelo facto de o discurso ter lugar no 25 de Abril, o Presidente brasileiro não podia evitar começar por elogiar a Revolução dos Cravos e sublinhar como foi acompanhada “do outro lado do Atlântico”, “com admiração e esperança”. Afinal, em 1974, o Brasil ainda vivia numa ditadura militar — uma ditadura com caráter semelhante ao Estado Novo, com polícia política, censura e supressão de liberdades civis —, que só viria a terminar mais de dez anos depois. Mas mais do que isso, Lula deixa claro como este seu discurso e a sua presença no parlamento português não está desligada das celebrações do 25 de Abril.

