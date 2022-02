"Manipulados": as pistas que revelaram a influência russa nas presidenciais americanas através do Facebook

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O escândalo que envolveu o Facebook e a Cambridge Analytica foi o gatilho que faltava para que o funcionamento daquela que é a rede social mais popular do mundo fosse questionado — por utilizadores, por autoridades governamentais (americanas e não só) e pelos media. O livro “Manipulados. A verdade sobre a batalha do Facebook pelo poder absoluto” é precisamente o resultado de uma investigação jornalística, neste caso assinada por Sheera Frenkel e Cecilia Kang, jornalistas premiadas que o Observador entrevistou em setembro de 2021.

Qual a distância que vai entre a missão de “aproximar pessoas” e a atividade contínua de recolha de dados, ações que o Facebook faz em simultâneo, todos os segundos? Até que ponto este gigante tecnológico terá de facto contribuído (e como é que continua a contribuir) para campanhas de desinformação? E como é que a gestão de Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg influencia todas estas dimensões?

O Observador faz aqui a publicação de um excerto do quinto capítulo do livro “Manipulado. A verdade sobre a batalha do Facebook pelo poder absoluto”, sobre a rede social como plataforma que terá servido para influenciar as eleições presidenciais americanas que deram a vitória a Donald Trump, em 2016. O livro está nas livrarias a partir desta segunda-feira, 21 de fevereiro (a edição é da Objectiva).

▲ A capa de "Manipulados", de Sheera Frenkel e Cecilia Kang (Objectiva)

O canário na mina

Ned Moran olhava fixamente para o portátil, a assistir a uma conversa que se desenrolava entre um pirata informático russo e um jornalista norte-americano. Analista de segurança a trabalhar com um grupo especializado no Facebook, conhecido por «equipa de informações sobre ameaças», Moran adquirira uma certa reputação entre os profissionais de cibersegurança pelo seu conhecimento prodigioso e experiência no estudo de hackers agressivos apoiados ao nível do Estado. Alto, de óculos e barba, era um homem de poucas palavras. Quando falava, fazia-o com tanta suavidade e ponderação que as pessoas paravam o que estavam a fazer e chegavam-se mais perto para o ouvirem. A sua reputação garantia que o que estava prestes a dizer valia a pena escutar.

Moran sabia mais a respeito de hackers patrocinados no estrangeiro do que quase qualquer outro profissional de cibersegurança, mas nem mesmo ele testemunhara alguma vez uma conversa entre um pirata informático e um alvo jornalístico. Por vezes, passavam-se alguns minutos entre mensagens e ele aguardava, tal como o jornalista americano, para ver o que o russo diria a seguir. Da sua posição privilegiada no escritório em Washington, conhecia as identidades e as localizações dos dois utilizadores que trocavam mensagens. Desde que descobrira a página DCLeaks no início desse agosto, lia obsessivamente os respetivos chats. Em quaisquer outras circunstâncias, não estaria a espiar as comunicações em tempo real de um jornalista. Contudo, vinha a seguir os russos pelo Facebook e reparara que tinha sido iniciado um diálogo no Messenger com o jornalista. Moran notou que tipo de dispositivos eles usavam e que tipo de pesquisas faziam no âmbito do Facebook. Sabia que a página de Facebook que adotara o nome “DCLeaks” era um ativo russo. Apenas algumas semanas antes, tinha encontrado a página ao seguir os indícios deixados pelos russos ao procurarem criar páginas, grupos e contas de Facebook antes das eleições norte-americanas. Os russos tinham criado a DCLeaks a 8 de junho e estavam agora a usá-la para tentar atrair um jornalista norte-americano para a publicação de documentos que esse mesmo grupo de piratas informáticos russos roubara ao Partido Democrata.