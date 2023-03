Manuel Loff entrou pela primeira vez no Parlamento como deputado aos 57 anos em substituição de Diana Ferreira. Eleito como independente, tem o compromisso de ficar até ao fim da sessão legislativa, em setembro.

Sobre o papel do PCP no Parlamento, com um grupo reduzido e com uma maioria absoluta do PSD, Manuel Loff diz que “a dimensão parlamentar é uma das várias do partido” e não reconhece a existência de um “novo sindicalismo”, elogiando quaisquer movimentos de contestação social “desde que procurem uma alternativa política”.

O deputado que fez carreira como historiador reconhece “que a operação militar russa contra a Ucrânia representa uma invasão e desrespeita o direito internacional”, mas também não tem dúvidas de que “o Estado ucraniano desrespeitou os acordos de Minsk e que no processo dos oito anos, e sobretudo desde o inicio da guerra em 2022, desrespeita os direitos de uma grande parte da população ucraniana”, falando em propaganda dos dois lados do conflito.

