O pacote do Governo para a habitação está em risco de ser travado em Belém. O Presidente da República já desconfiava de algumas medidas e — após olhar para sondagens e perceber que os portugueses são em grande maioria contra as propostas — já não esconde a sua oposição pública ao “Mais Habitação”. Se o programa continuar como está, sabe o Observador, Marcelo Rebelo de Sousa irá concretizar a ameaça que fez no início do mês: pedir ao Tribunal Constitucional a fiscalização preventiva de algumas normas do plano, em particular o arrendamento coercivo.

O Presidente começou com uma metáfora frutícola para não se comprometer nas primeiras duas semanas após a apresentação do plano (que comparou a um “melão”), mas começou logo no dia seguinte a preparar uma válvula de escape, quando as críticas de vários setores já se multiplicavam. A 1 de março, já lá estava o aviso com as letras todas: “Eu, nessa altura [em que receber o diploma final], farei naturalmente aquilo que faço sempre: [caso] tenha muitas, muitas dúvidas de inconstitucionalidade ou alguém tem — posso não ser eu a ter muitas, muitas dúvidas, mas alguém ter — para haver certeza do direito, eu peço ao Tribunal Constitucional: ‘Olhe, declare a certeza do direito‘”.

Agora não só o Presidente carregou publicamente nas críticas, como uma fonte próxima do chefe de Estado diz ao Observador que “se o Governo mantiver a ideia do arrendamento coercivo, é mais ou menos óbvio que o Presidente tem de enviar para o Tribunal Constitucional. Aí concretiza a ameaça nesse envio. Não me parece que tenha grande discussão.”

