Marcelo tem razões para estar preocupado com PRR? 18 respostas sobre o plano

Marcelo Rebelo de Sousa chamou os partidos com assento parlamentar ao Palácio de Belém com a pretensão de falar do Orçamento do Estado. Nas reuniões deixou, no entanto, algumas preocupações sobre o andamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Os alertas de Marcelo em relação ao programa que vai trazer a Portugal cerca de 18 mil milhões de euros não são de agora, mas o sinal de preocupação é uma novidade. “O momento já é de ação, não de ponderação”, tinha declarado uns dias antes.

As dúvidas ficaram. E até foram reforçadas com a notícia avançada pelo Correio da Manhã que, citando o primeiro relatório de acompanhamento do Ministério Público, fala em vários problemas nomeadamente no sistema de controlo interno que “carece de melhorias”. O Governo já admitiu que poderá corrigir procedimentos caso veja necessidade, recusando, por outro lado, qualquer atraso no PRR. “Era o que faltava”, declarou António Costa no início desta semana, no dia em que Portugal recebeu o cheque de 1,16 mil milhões de euros referente à primeira tranche do plano.

Quanto vai receber Portugal para o Plano de Recuperação e Resiliência?

O cheque inicial garantido pelo Estado português foi de 16,6 mil milhões de euros, repartidos por três eixos: resiliência (11.125 milhões), transição climática (3.059 milhões) e transição digital (2.460 milhões).

Este bolo total será recebido em subvenções a fundo perdido, no total de 13,9 mil milhões de euros, e em empréstimos, que serão de 2,7 mil milhões.

Está previsto que no segundo semestre deste ano “as autoridades nacionais reavaliarão o recurso adicional até 2,3 mil milhões de euros de apoios sob a forma de empréstimos, em função do nível da procura gerada no PRR em medidas de apoio às empresas, designadamente no domínio da Capitalização e Inovação Empresarial e em função da dinâmica das finanças públicas”, segundo o acordo estabelecido.

Ainda assim, este programa — criado ao nível da União Europeia para responder aos impactos da pandemia de Covid-19, nas economias europeias — vai garantir mais dinheiro aos países que sofreram mais do que apontavam inicialmente. Um dos países é Portugal que deverá assegurar mais 1,6 mil milhões de euros de fundos europeus ao abrigo deste Next Generation EU, como é apelidado no quadro europeu o instrumento temporário de recuperação, a partir do qual se desenvolve o Mecanismo de Recuperação e Resiliência, onde se enquadra este Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). No total, para todos os Estados-membros estará disponível cerca de 750 mil milhões de euros.

De acordo com Regulamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, as dotações globais dos planos nacionais deverão ser ajustadas, até 30 de junho de 2022, em função dos resultados efetivos no que respeita à variação do PIB real de 2020 e à variação agregada do PIB real para o período de 2020-2021”, tal como já foi confirmado ao Observador o Ministério da Presidência do Conselho de Ministros, liderado pela ministra Mariana Vieira da Silva.

Quando vai Portugal receber todo o dinheiro?

De acordo com o plano, estes fundos do PRR vão estar disponíveis até 2026, aos quais se irão juntar o quadro plurianual Portugal 2030 (que tem cerca de 24 mil milhões de euros), além do que resta executar do PT 2020. Por isso se refere que este é um momento único para o país. Quando anualmente de fundos europeus Portugal tinha disponíveis pouco mais de três mil milhões, neste período em que os vários programas vão juntar-se haverá qualquer coisa como sete mil milhões por ano.

Havendo todo esse dinheiro, o calendário para já é ligado ao PRR, já que no PT 2030 o acordo ainda não está fechado com a Comissão Europeia, embora o quadro plurianual vá de 2021 a 2027. Mariana Vieira da Silva, ministra da Presidência que no novo Executivo ficou com a pasta dos fundos europeus, já entregou a proposta para o PT 2030 no Parlamento, esperando ter a aprovação de Bruxelas até final de junho.

No caso do PRR, Portugal foi mesmo o primeiro país a entregar o seu plano, o que aconteceu a 22 de abril de 2021, tendo sido o primeiro — mas juntamente com outros Estados-membros — a receber o pré-financiamento.

Este pré-financiamento foi de 2,2 mil milhões de euros e serviu para o país poder ir avançando com algumas ações de implementação do PRR, valor que vai sendo descontado nas tranches que forem sendo enviadas. Portugal recebeu esta semana a primeira tranche, coincidindo com as comemorações do Dia da Europa. O cheque que deveria ser de 1,3 mil milhões passou a 1,16 mil milhões (553 milhões em subvenções e 609 milhões de empréstimos) para descontar precisamente parte do pré-financiamento. Apesar de ter sido o primeiro país a apresentar o plano, Portugal não foi o primeiro a receber a primeira tranche. Espanha, por exemplo, rececionou o primeiro cheque — com um valor de 10 mil milhões de euros — em dezembro.

Foi a 25 de janeiro que Portugal apresentou à Comissão um primeiro pedido de pagamento e a 25 de março a Comissão adotou uma “apreciação preliminar” positiva sobre o pedido. O parecer favorável do Comité Económico e Financeiro do Conselho sobre o pedido abriu caminho à adoção pela Comissão de uma decisão final sobre o desembolso dos fundos.

Com este cheque de cerca de 1,16 mil milhões, Portugal já recebeu um total acumulado (com pré-financiamento) de 3.321 milhões de euros, 20% da dotação inicial do PRR.

O próximo pagamento deverá ser pedido por Portugal depois de setembro, para receber 1,8 mil milhões de euros (1,7 mil milhões em subvenções e 109 milhões em empréstimos), valores que já têm descontado parte do pré-financiamento. Já a terceira tranche deverá chegar só em 2023.

O que é preciso para Portugal receber o dinheiro?

Para que haja aceitação por parte de Bruxelas do pagamento das respetivas tranches, Portugal tem de ir cumprindo um conjunto de metas e reformas a que se comprometeu na entrega do plano.

Aliás, o cumprimento de 38 marcos e metas em 2021 foi o que determinou o recebimento da primeira tranche. Para a segunda tranche vai relevar o cumprimento das metas e marcos do primeiro semestre de 2022 e na terceira do segundo semestre de 2022.

Dos 38 marcos e metas cumpridos, 21 deles estavam associados a reformas e 17 a investimentos. No conjunto do PRR, Portugal comprometeu-se a um total de 341 marcos e metas. Ou seja, apesar de ser um cheque a fundo perdido (na maior parte do dinheiro) não vem sem condicionalismos. Isso mesmo é assumido no portal do PRR em que, num texto de Tomás Fidélis, responsável pela Monitorização, Avaliação e Estratégia, se diz que “o não cumprimento de alguns destes 341 marcos e metas levará Portugal a perder ou reduzir o acesso ao resto do montante do PRR”.

Que metas foram cumpridas para a primeira tranche?

Um conjunto de 38 metas e marcos foi considerado cumprido por Portugal por parte da Comissão Europeia.