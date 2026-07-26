"O dia em que tive um surto psicótico"

Uma iniciativa

Este artigo faz parte da série “Na Primeira Pessoa”, um conjunto de textos escritos por uma jornalista a partir de conversas com pessoas que partilham momentos da sua doença mental.

Lembro-me de que estava a conduzir. E tive aquela sensação. A apagar. Eu ia morrer, estava mesmo convencido disso. Queria ir ter com o meu irmão ao emprego para me despedir, mas nem sabia onde é que ele trabalhava. Ligava-lhe, ligava-lhe, e nada. Ele viu que alguma coisa estava mal. Ainda fui despedir-me da minha namorada e ela também percebeu. Tal como a minha mãe. Quando cheguei a casa, ela também reparou que eu não estava bem. Alguma coisa se estava a passar.

Levaram-me ao hospital. Eu desfalecia, parecia que perdia os sentidos e voltava a acordar. Pensava que ia morrer a qualquer momento. Estava muito mal, perdia as forças. Lembro-me de ser internado nesse mesmo dia no Magalhães Lemos, onde fiquei cerca de uma semana e meia. Estava na sala de estar e só acalmei passando a primeira noite de sono. Nunca me tinha acontecido nada assim.

A crise económica de 2008, depois a intervenção da Troika, tudo isso teve bastante impacto na minha saúde mental. Pensava no que se passava à minha volta, via as pessoas com dificuldades em arranjar emprego. Comecei a ficar um bocado mais frágil mentalmente. Tudo junto, foi um cocktail explosivo que levou a esse surto psicótico em 2010. Eu tinha 30 anos, estava a trabalhar como administrador de sistemas. E nesse dia, nessa viagem de carro, pensei mesmo que ia morrer a qualquer momento.

Já sentia algumas coisas. A minha namorada de então dizia-me que, se calhar, já estava a ouvir coisas que não se passavam na realidade, os chamados delírios. Havia alguns indícios, mas naquele dia foi a rutura. Não sei o que é que aconteceu, foi de um momento para o outro.