Máximos históricos de Covid-19 entre idosos contribuem para Portugal ser dos piores países do mundo: "Desta vez não os estamos a proteger"

É que, durante muito tempo, as pessoas mais velhas foram protegidas por dois escudos: as medidas não-farmacológicas, que reduziam a probabilidade de uma pessoa infetada lhes transmitir o vírus; e a vacinação. Mas não só essas medidas foram relaxadas, conduzindo a uma maior probabilidade de as cadeias de transmissão chegarem aos idosos, como a efetividade da vacina começou a diminuir desde há cinco meses para cá — a contar desde a primeira dose de reforço.

A fase de maior suscetibilidade dos mais idosos, os primeiros a serem vacinados, coincidiu precisamente com o surgimento da nova variante, que é também a que mais capacidade tem para causar uma infeção. “Em janeiro isolámos os idosos, nesta vaga não estamos a conseguir”, admite Carlos Antunes. Agora, com a sublinhagem BA.5, “as infeções transmitiram-se com maior amplitude”: “Falhámos com os idosos, isto agora dependia do comportamento de cada um”.

O futuro continua incerto agora que se aproximam celebrações como os festivais de verão, os Santos Populares e feriados, como o Dia de Portugal a 10 de junho e o Corpo de Deus seis dias depois. “É improvável que haja uma nova subida”, admite Óscar Felgueiras, “mas há travões a uma descida dos números”.

É o que sugere também o relatório mais recente do Instituto Superior Técnico, em que os investigadores avisam que “todas as festas populares no país poderão traduzir-se num total de contágios diretos de, num mínimo, 350 mil”. Prevê-se “um mínimo de 60 mil contágios nos dias mais movimentados” em Lisboa e de 45 mil no Porto. Eventos como concertos sem utilização de máscara, como o Rock in Rio, podem originar até 40 mil casos.

Portugal é mesmo caso único no panorama europeu: a curva da incidência destaca-se das restantes porque é a única em que a nova vaga escala a olhos vistos. Os 2.381 casos a sete dias por milhão de habitantes que se registava a 3 de junho são quase sete vezes mais que os 347 casos do segundo país com mais casos — a Grécia. Portugal é também o segundo país do mundo com maior incidência, ultrapassado apenas por Taiwan, com 3.027 casos.