MED. Muito para lá de resistir, este festival prospera

Pelo MED haviam também passado os Ferro Gaita, banda histórica que foi determinante para revitalizar o funaná nos anos 90 e para recuperar as raízes — lá está — do ferro e gaita, numa altura em que o género tradicional havia sido capturado pelos instrumentos elétricos contemporâneos. Um autêntico furacão de rebuliço e festa, o grupo encabeçado por Iduíno e Bino Branco agitou Loulé com o seu frenesim musical a que é muito difícil ficar indiferente. A música cabo-verdiana tem uma componente social muito forte — tal é a sua presença no dia a dia do país e das suas comunidades — mas ainda mais enquanto elemento agregador da diáspora, já que a maioria da população de Cabo Verde vive no estrangeiro, acabando por se tornar numa nação transnacional, um espaço simbólico que ultrapassa quaisquer fronteiras, mas que é palpável e bem real.

Já o concerto de encerramento teve uma importância simbólica de várias dimensões. Foi uma homenagem a Sara Tavares, artista de ascendência cabo-verdiana com ligações ao concelho de Loulé — onde a sua mãe continua a viver —, idealizada por Nuno Guerreiro, vocalista da Ala dos Namorados, amigo de Sara e cantor local, que morreu em abril, período em que decorria a preparação do espetáculo. Os Shout, os Mau Feitio, Nancy Vieira e a irmã de Dino D’Santiago, Lígia Pereira, juntaram-se em palco para prestar tributo à mulher que fez da sua carapinha uma coroa de rainha, num espetáculo que ganhou um cunho particularmente comovente pela presença da sua família mas também pela morte recente de Nuno Guerreiro.

Do fado à Jamaica, passando pelo deserto marroquino e pela festa colombiana: o MED traz o mundo a Loulé

O Festival MED, porém, foi a muitas outras latitudes — começando por Portugal. A garota não apresentou o seu novo álbum, Ferry Gold, perante uma multidão que, a dado momento do concerto, entoou com vigor o cântico “25 de Abril sempre, fascismo nunca mais!”, após Cátia Oliveira ter ironizado: “Eles falham há 50 anos, eles roubam há 50 anos, deem-me uma oportunidade… de roubar também”. Sóbria e contida, tímida mas assertiva, foi dando vida aos poemas e textos terceiros que a levaram a construir este disco — que a própria escrutinou com detalhe numa entrevista concedida ao Observador. Mas os principais êxitos de 2 de Abril, o disco editado em 2022 que definitivamente a catapultou, como Dilúvio e Prédio Mais Alto, não falharam o alinhamento.

Noutro dia e palco, Carminho não foi tão agraciada quando uma boa parte dos presentes não se lembrou da máxima “silêncio que se vai cantar o fado”. A sua música íntima e poderosa, muito assente na voz extraordinária e nas cordas dos instrumentistas, não foi tratada da melhor forma num palco com muito burburinho de fundo, entre conversas paralelas e brindes intermináveis. Mas a fadista não se rendeu, mantendo de forma irredutível a sua arte, enquanto ia contextualizando os temas interpretou de Portuguesa, o disco de 2023 que tem vindo a apresentar, onde poemas clássicos e composições contemporâneas se sentam à mesma mesa. Na primeira metade do recinto, o público mais atento e devoto seguia com carinho os rituais fadísticos, o que acabou por proporcionar o melhor final ao espetáculo, que fez Carminho até regressar para um encore e pegar na guitarra elétrica para uma derradeira canção.