Medina apresenta "meio Orçamento" de Leão e não afasta 2023 difícil

Orçamento de 2023 é o teste de Medina

Medina não estará exatamente preocupado com o exercício orçamental deste ano e terá transmitido isso mesmo aos vários partidos. Existem sinais fortes de recuperação nas contribuições para a Segurança Social e na receita do IVA, os números do turismo terão disparado e a dívida pública está a comportar-se em linha com o que era esperado. Mas o primeiro semestre ainda não vai refletir totalmente os efeitos da guerra; o problema serão sempre os próximos seis meses.

“O primeiro semestre deste ano vai ser muito melhor do que os anteriores. Falta saber se vai compensar o segundo semestre. Há uma enorme indeterminação e isso foi reconhecido”, conta ao Observador um dos responsáveis partidários que se encontrou com o governante. “Fernando Medina assumiu que será um ano com sinais mistos. O aumento dos preços da energia e a inflação estão a preocupar“, corrobora outra fonte.

Aliás, foram vários os partidos a desafiarem Medina a comprometer-se com o aumento dos salários da função pública para responder aos números da inflação — receita que o Governo tem evitado, argumentando que a inflação é conjuntural e que aumentar salários e pensões criaria um ciclo ainda mais perverso. O ex-autarca manteve-se fiel ao argumentário e terá dito que este Orçamento não vai mexer nessa questão.

Para já, o Governo deve mesmo manter várias das propostas negociadas à esquerda e que estavam previstas no Orçamento do Estado que acabou chumbado no Parlamento — e que incluíam, entre outras medidas, o englobamento das mais-valias mobiliárias no IRS — referido por Medina a alguns partidos, mas não aos parceiros sociais, segundo um dos presentes na concertação social —, a aumento extraordinário das pensões (com efeitos retroativos) e o alargamento da rede pública de creches.

Ou seja, mais uma vez, a esquerda ver-se-á confrontada com a decisão de votar contra um Orçamento que tem bandeiras que sempre defendeu e justificar isso mesmo perante o seu eleitorado, repetindo a sessão política de passa-culpas a que o país assistiu em outubro.

Orçamento escondido com austeridade de fora. Partidos desconfiam da receita do Governo

Essa mesma indefinição acabou por justificar as diferentes reações públicas aos encontros com Fernando Medina. Paulo Mota Pinto, novo líder parlamentar do PSD, foi o primeiro a encontrar-se com o ministro das Finanças e saiu da reunião a denunciar, em declarações aos jornalistas, o “regresso encapotado a uma certa austeridade pela previsível perda de rendimentos”.

“O Governo não está a adaptar os objetivos de política financeira ao contexto que vivemos atualmente. O que sinto é que vem aí uma certa dose de austeridade“, concordou André Ventura. João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, juntou-se ao coro e disse que ficou no ar uma certa “sensação de desorientação desta equipa governativa”.

À esquerda, as reações não foram muito diferentes. PCP e Bloco acabaram a acusar o Governo de não estar a fazer o suficiente para responder aos desafios colocados pela guerra na Ucrânia — que, aos olhos destes partidos, só vem agravar problemas estruturais a que o PS teima em não dar a resposta exigida pelos antigos parceiros de ‘gerigonça’. A substituição de Leão por Medina não mudou a disposição das peças — nem era expectável que tal acontecesse.

PAN e Livre saíram da reunião com o novo ministro das Finanças em comprimentos de onda diferentes: Inês Sousa Real a lamentar a falta de ambição de António Costa em vários aspetos, dos impostos sobre bens alimentares aos rendimentos; e Rui Tavares a pedir mais do que um mero orçamento de transição já em maio, mas a evitar colocar (ainda mais) pressão ao Executivo socialista.