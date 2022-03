Mentiras, declarações brejeiras e uma decisão ainda por tomar. A cartada de Sócrates para derrubar a Operação Marquês

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A faustosa sala do primeiro piso do Tribunal da Relação de Lisboa esteve na tarde desta segunda-feira dividida ao meio. De um lado da barricada, a defesa do ex-primeiro-ministro José Sócrates a insistir que o sorteio que atribuiu o processo Marquês ao juiz Carlos Alexandre foi manipulado porque, dizem, o magistrado só queria chamar a ele os processos mediáticos. Do outro, a defesa do juiz e da escrivã, que com ele está acusada dos crimes de abuso de poder, falsificação praticada por funcionário e de denegação de justiça, a par do procurador do Ministério Público que considerou a tese da defesa de Sócrates completamente “ficcionada”.

A batalha foi travada sem os protagonistas presentes. Sócrates, Carlos Alexandre e Teresa Santos optaram por delegar as armas nos seus representantes legais. “Há matéria suficiente que justifique a sujeição dos arguidos a julgamento?”, perguntou o juiz desembargador como quem lança o dado num tabuleiro de jogo. Seguiram-se as alegações do debate instrutório do caso, com direito a recados, a mensagens subliminares e a duas versões da história. No final, e com o pré-aviso de daí não advir qualquer posição final, o juiz desembargador decidiu acrescentar à acusação uma parte que parece dividir os argumentos: um relatório final do Conselho Superior da Magistratura sobre as distribuições de processos no Tribunal Central de Instrução Criminal, conhecido por Ticão, feito em 2021. A decisão ficou marcada para o dia 3 de maio, mas antes, a 22 de abril, ainda há uma sessão para os advogados se pronunciarem sobre o que o juiz juntou à acusação.

O primeiro a entrar em jogo: o procurador que concorda com colega que tinha arquivado o caso por falta de indícios de crime

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro a ir a jogo, quase a bater nas 15h, foi o procurador do Ministério Público da Relação. O debate instrutório que opõe Sócrates a Carlos Alexandre e à escrivã deste, numa derradeira tentativa de deitar o processo Marquês abaixo, decorre num tribunal superior por um dos arguidos ser magistrado.

Joaquim Moreira da Silva, que por causa da Covid-19 pediu que o caso fosse adiado, começou logo pelas conclusões: não encontrou nada que a magistrada que arquivou inicialmente o processo não tivesse encontrado. Recorde-se que este caso nasceu de uma certidão mandada extrair pelo juiz Ivo Rosa quando leu o despacho de pronúncia da Operação Marquês. Segundo ele, havia suspeitas de possíveis crimes na distribuição de processos no Ticão que tinham de ser investigadas.

A procuradora a quem calhou o caso ouviu os intervenientes e várias testemunhas. Analisou relatórios e concluiu que não havia indícios suficientes para condenar os dois arguidos por qualquer crime. A defesa do ex-primeiro-ministro, que se constituiu assistente do Ministério Público no caso, não concordou. E optou por pedir a abertura de instrução, ou seja, entregar o processo nas mãos de um juiz para que conclua se há ou não matéria para condenar o superjuiz. “Respaladamos, não por uma questão corporativa, mas de convicção na posição da magistrada”, disse o magistrado. “É incontornável que, nem que seja por um principio basilar do direito processual penal, que é o in dubio pro reo, não se poderá favorecer essa posição da defesa”, acrescentou.