MEO Kalorama: um raio-x da terceira edição do festival lisboeta

Está tudo a postos para a terceira edição do festival MEO Kalorama. O recinto do Parque da Bela Vista, intervencionado para que a poeira das últimas edições não volte a fazer das suas, já tem as estruturas dos quatro palcos erguidas para receber, entre os dias 29 e 31 de agosto, 53 concertos.

À semelhança do que aconteceu em 2023, o palco Panorama será exclusivamente dedicado à música eletrónica, com programação em contínuo a partir das 17h até de madrugada. CHERIII, no dia 29 de agosto, CORMAC e CC:DISCO!, no dia 30, os sets da ugandesa Kampire e de DJ Python, no dia 31, são nomes a ter em conta. A pista de dança fecha às 2h da manhã, na quinta-feira, e às 3h na sexta-feira e no sábado. Reincidente é também a parceria com a Chelas é o Sítio, associação sem fins lucrativos encabeçada por Sam the Kid que terá uma curadoria própria. De Chelas chegará o rap da brasileira a viver há mais de dez anos em Portugal, Muleca XIII (29 ago.), e dos projetos Vilson (30 ago.) e Landzs (29 ago.), bem como a pop de Brisa (31 ago.).

O compromisso com as pessoas com mobilidade condicionada sairá reforçado nesta edição, com o MEO Kalorama a anunciar a aposta na língua gestual portuguesa e em espaços sensoriais para pessoas cegas e neurodivergentes. Haverá também uma descrição áudio dos menus e dos espaços, casas de banho e bares adaptados, plataformas específicas para assistir aos concertos e uma oficina para cadeiras de rodas, na qual os formandos aprenderão a arranjar a sua cadeira e a torná-la mais eficiente. Aos assistentes pessoais para pessoas com incapacidade igual ou superior a 60% não será cobrado bilhete.

Este ano, o festival estreitou ainda mais os laços com Lisboa, cidade que até ganhou honras de palco em nome próprio. Os portadores de cartão Navegante terão um desconto de €5 no bilhete diário, cujo preço é de €65, e de €25 no passe geral, que está à venda por €160. A parceria com a Lisboa Camping & Bungalows dará condições especiais aos portadores de bilhete na reserva de dormidas no campismo, que vão dos €15, para uma noite, a €41, para cinco noites. Por seu lado, a Câmara Municipal de Lisboa apoiará o MEO Kalorama em 977.535 euros (apoios não financeiros), dos quais 512.159,30 euros são de taxas municipais a isentar (em 2023, os valores situaram-se, respetivamente, nos 843.302 euros e 416.342 euros). Apesar da oposição dos vereadores do Cidadãos Por Lisboa, PCP, Livre e BE, o apoio manter-se-á para 2025, aquando da quarta edição do MEO Kalorama, a acontecer entre os dias 28 e 30 de agosto.

Nas primeiras duas edições passaram pelo recinto um total de 200 mil pessoas. Este ano, apesar de o evento português coincidir com a primeira edição do Kalorama Madrid (cujo cartaz e preços são em tudo semelhantes), a organização revelou ao Observadir que a procura se mantém em linha com a registada em 2023. É, por isso, de esperar uma assistência na ordem das 100 mil pessoas e, por outro lado, um crescimento de mercados como o dos Estados Unidos, Alemanha e Itália, que colmatarão a retração do público espanhol, sempre importante (tal como o do Reino Unido) para os festivais de verão portugueses. Os fãs que acorrerem ao recinto, independentemente do idioma que usarem para se exprimirem, poderão escrever postais às suas bandas de eleição no CTT Band Post Office. Não sabemos se todos serão lidos, mas a organização garante que os entregará no backstage. Para que não restem dúvidas, o percurso da viatura-correio poderá ser acompanhado nos ecrãs do palco principal. Feitas as contas e passadas a pente fino as novidades, vamos então ao roteiro de concertos por dia.

29 agosto, quinta-feira

18h15: Ana Lua Caiano (Palco MEO)

Depois de apresentar o seu primeiro LP em abril deste ano – Vou Ficar Neste Quadrado era um dos álbuns mais aguardados do panorama nacional, sucessor dos dois brilhantes EPs Cheguei Tarde a Ontem (2022) e Se Dançar É Só Depois (2023) – Ana Lua Caiano não tem parado de encher a sua agenda. Lá fora, deu cartas em grandes eventos como o Eurosonic, o Roskilde e a Feira do Livro de Buenos Aires; cá dentro, já passou por muitos dos festivais de grande e médio porte que enchem a temporada musical portuguesa. Vimo-la recentemente na aldeia de Cem Soldos, no festival Bons Sons, e podemos atestar que a energia da música de 24 anos continua intocável. O sol de fim de tarde lisboeta, terra natal, assentar-lhe-á bem e será um bom arranque para esta edição do MEO Kalorama.

19h: Gossip (Palco San Miguel) / 19h15: Vagabon (Palco Lisboa)

A última vez que os Gossip passaram por Portugal foi em 2019, no festival NOS Alive. Na altura, celebrava-se o regresso da banda norte-americana à estrada, depois de um hiato iniciado em 2012, e o décimo aniversário do álbum Music For Men (2019). Esse concerto não ficou para os anais da história, apesar da pujança da vocalista Beth Ditto em palco, conhecida pelo seu feminismo acérrimo e pela defesa dos direitos LGBTQ+. O concerto desta edição do MEO Kalorama é uma boa oportunidade para ver se os Gossip, com o seu recente Real Power (2024) estão de facto na sua máxima força ou se os tempos áureos ficaram colados lá atrás, a hinos como “Standing In The Way of Control” ou “Listen Up!”. Valerá também a pena espreitar Vagabon, que entra em cena 15 minutos depois, e que Mitski elogiara em 2019, mal a camaronesa, residente nos Estados Unidos, se lançou com o seu álbum homónimo. Chega a Lisboa com Sorry I Haven’t Called (2023), disco onde põe o luto a abanar a anca.

20h05: Massive Attack (Palco MEO)

Há cinco anos que os Massive Attack não pisavam os palcos. Se por si só este concerto já era especial, a morte do guitarrista Angelo Bruschini, em outubro do ano passado, enche esta digressão de simbolismo. Será um momento de comunhão entre os fãs e a banda de Bristol, pioneira do trip hop e que ao longo da carreira se tem empenhado em várias causas ativistas (a última das quais manifestou-se no lançamento do EP ceasefire, em março deste ano, em solidariedade com o povo palestiniano). Se olharmos ao que tem acontecido nas últimas atuações dos Massive Attack, é possível que Horace Andy, Deborah Miller, Elizabeth Fraser e os Young Fathers participem em temas como “Angel”, “Unfinished Sympathy”, “Voodoo in My Blood” ou “Black Milk”. Será um concerto para unir a família.