A meio de fevereiro, o Conselho de Ministros reuniu, como muitas vezes, em Algés, mas foi mais longe do que até aqui tinha ido num setor sensível: a habitação. Ao longo de seis horas, os governantes tomaram decisões que afetam proprietários e senhorios, condição que alguns acumulam com a de ministro. Os 19 governantes são donos de 37 imóveis, dos quais só 14 servem de habitação principal, mas, dos que não utilizam com frequência, só sete estão arrendados a terceiros.

Os ministros não vão ser afetados diretamente pela proposta do arrendamento coercivo, prevista no pacote “Mais Habitação”. Os governantes têm 23 casas que não são a habitação principal, mas não fazem parte dos senhorios potencialmente lesados pela medida: algumas são casas de férias, outras (7) estão arrendadas a terceiros, outras estão à venda ou em vias disso e outras estão habitadas por familiares. As exceções previstas na proposta ou opções prévias de arrendar casas que não utilizavam, acabam por deixar de fora da mira do arrendamento coercivo os imóveis dos governantes.

Na investigação ao património dos governantes foi possível ver que António Costa tem duas casas arrendadas, que os três ministros-jovens-turcos do PS são todos senhorios com casas arrendadas e que a própria ministra da Habitação arrendou a única casa da qual é proprietária, de três pisos, por 500 euros por mês. Subsiste alguma opacidade sobre a imobiliária inativa e dois imóveis (com detalhes rasurados no Tribunal Constitucional) do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva — cujas respostas ao Observador foram pouco esclarecedoras.

Como metodologia, o Observador analisou o património imobiliário dos ministros — através da informação que os próprios concederam ao Tribunal Constitucional e do Registo Predial — e cruzou os mesmos com os rendimentos prediais que declararam. Além disso, enviou perguntas adicionais para 13 ministros e para o primeiro-ministro António Costa. Entre os 14 governantes contactados, uns foram mais transparentes e colaborativos e outros mais opacos ou lacónicos, mas só um não respondeu: António Costa. Nesse caso, prevalece a documentação consultável.

