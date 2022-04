Monteiro voltou a congresso 20 anos depois e agitou as águas. Portistas desconfiam das movimentações do antigo líder

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ainda há um par de anos seria, no mínimo, difícil imaginar um cenário destes. A meio da tarde deste sábado, e já depois de terem desistido de ouvir várias intervenções e começado a fazer pausas longas fora do recinto, os congressistas voltaram a concentrar-se no pavilhão multiusos de Guimarães. Motivo: Manuel Monteiro, o ex-líder que chegou a sair do CDS em rutura absoluta com o antigo aliado Paulo Portas para fundar um partido concorrente, subia ao palco do congresso e cumprimentava amigavelmente os membros da mesa. Estava preparado para falar, e os congressistas preparados para aplaudir entusiasticamente a sua intervenção.

Do outro lado, os portistas assistiam com alguma curiosidade, mas sobretudo irritação. Foi um dos temas que marcaram a antecipação do congresso: primeiro soube-se que Monteiro marcaria presença; depois especulou-se sobre os motivos que levariam o antigo presidente a regressar a um congresso democrata-cristão, duas décadas depois. Do lado dos portistas, desconfiava-se de um “cavalo de tróia” ou de um candidato-surpresa contra Nuno Melo – e esse poderia ser o próprio Monteiro, que teria hipóteses de dividir seriamente o congresso, já que é bem recebido entre as tropas do líder cessante, Francisco Rodrigues dos Santos.

O cenário não se confirmou: Monteiro apareceu, fez um discurso programático, levantou parte do congresso e entusiasmou as hostes; mas chegou ao fim do discurso a oferecer o seu apoio a Nuno Melo e a anunciar que voltaria a Lisboa imediatamente a seguir, por motivos pessoais – foi acompanhado até ao carro pelo próprio candidato.

Assunto arrumado? Do lado dos portistas, não há certezas – e as garantias de Monteiro não desfizeram a ideia de que pode estar apenas a preparar terreno para o futuro, cenário em que várias fontes apostam. Candidato para daqui a dois anos?

Olhe que não, olhe que não. Ou talvez depois?

Quanto à questão que pairava sobre o congresso, Monteiro fez questão de a desfazer assim que chegou às imediações do pavilhão, fazendo uso da famosa expressão de Álvaro Cunhal – “olhe que não, olhe que não” – quando foi questionado sobre se planearia candidatar-se. Ainda assim, os congressos do CDS são terreno fértil para surpresas – desde logo, porque quem apresenta moções pode, durante o fim de semana, anunciar uma candidatura ou “emprestar” o seu texto a um rosto que queira candidatar-se à liderança. E depois, porque no partido, pelo menos na ala portista, persiste uma desconfiança evidente sobre Monteiro e os seus motivos.