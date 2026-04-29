Montenegro colou Chega e PS a Sócrates e ouviu nova condição para a sua reforma laboral ter luz verde

Quem viu o último debate quinzenal encontrou poucas diferenças em relação ao desta quarta-feira. A maior foi o PTRR apresentado no dia anterior, mas com a oposição a manter as mesmas acusações ao Governo sobre os apoios tardios aos afetados pelo comboio de tempestades do inverno. E houve críticas e dúvidas sobre um plano que antecipa uma grande fatia de investimento dos privados e que confia em estruturas que já puseram em causa a execução do PRR, assim como sobre a real execução da “matrioska de planos” que o Executivo vai anunciando para resolver os problemas do país.

De resto, mantiveram-se as distâncias já traçadas na saúde e também na resposta à crise. E Montenegro até voltou a dizer que não pode dar tudo a todos, em nome das contas certas – acenando com a troika para acertar no PS, e colando-o, pelo meio, ao “chegano mais socialista”, André Ventura.

Até a reforma laboral continuou a ser tema, até porque o acordo continua por conseguir e há a expectativa de que o Parlamento venha a ser o próximo palco de negociação – e aqui André Ventura vai procurando marcar já o seu espaço. Deixou, de resto, já uma exigência no seu caderno de encargos: se Montenegro quiser aprovar uma reforma laboral com o Chega, vai ter de baixar a idade da reforma em Portugal.

As promessas do PTRR – e o problema da “matrioska de planos”

O primeiro-ministro entrou no debate como se esperava: dedicado exclusivamente ao PTRR apresentado no dia anterior. Mas tinha guardado uma medida de apoio às populações atingidas pelas tempestades para anunciar no Parlamento: a aprovação esta quinta-feira de uma “moratória temporária dos créditos às empresas por mais 12 meses”. Isto numa altura em que já terminou a moratória concedida há três meses, com várias empresas a queixarem-se do fim do benefício, já que muitas ainda não conseguiram retomar o trabalho.

Esta foi, de resto, uma questão apontada pela oposição, com o Chega a começar, ao acusar o Governo de ter mandado as pessoas para as seguradoras: “Para que é preciso um Governo? Basta a seguradora. Saíam todos, metam aí a Fidelidade”, provocou André Ventura numa intervenção que foi entre a acusação de apoios tardios e de um plano que “copia as propostas mais baixinhas do Chega”, concluindo que o PTRR é uma “fraude política”.

Não faltaram, de resto, acusações da oposição sobre a insuficiência do plano apresentado por Montenegro: Mariana Leitão acusou o Governo de apresentar um plano para fazer “manchetes” mas com pouca concretização; Rui Tavares falou de um plano que confia demasiado no investimento privado e dinheiro europeu, fazendo um choque de investimento pequeno no primeiro ano — e acabando por na prática ser pouco mais do que um “analgésico”.

Quanto à personalidade que liderar a agência que vai gerir a aplicação do plano, o porta-voz do Livre argumentou que tem de ser alguém simultaneamente com uma independência política muito clara e que tenha um peso político tão forte que, “se bater com a porta”, isso terá um “custo político muito grande para o Governo”. Decidiu assim ser pró-ativo e apresentar dois nomes: Elisa Ferreira e Jorge Moreira da Silva.

Montenegro não quis discutir nomes concretos, mas assegurou que Tavares não ficará desiludido com a escolha do Executivo. Depois, pré-anunciou novidades sobre o SIRESP: está a ser “ponderada uma equipa multi-ministerial para dar conta, muito em breve, dos resultados” desse trabalho sobre uma solução para a rede de emergência. “O objetivo é deixarmos falar do SIRESP e passarmos a usufruir do SIRESP”.

O primeiro-ministro chegou a admitir algumas falhas na execução e na chegada concreta dos apoios às pessoas, mas justificou-as com a falta de recursos humanos nas câmaras municipais para verificar os critérios e atribuir apoios com rigor. “Pensava que combater a fraude também era uma bandeira do Chega. Quando tem a responsabilidade de decidir diz: venha toda a gente, levante a mão e tome o cheque”.