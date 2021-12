Montepio. O "bónus fiscal" que o candidato Pedro Alves ajudou a desenhar mas agora diz ser "um artifício"

O que são os DTA e porque são tão polémicos?

Segundo as contas de 2020 da Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), as últimas disponíveis, estes ativos por impostos diferidos equivalem a mais de 867 milhões de euros. Sem esse valor, os ativos próprios da associação cairiam dos atuais 3.545 milhões para 2.678 milhões – ou seja, menos do que os passivos de 3.240 milhões.

A possibilidade de a mutualista Montepio registar estes DTA surgiu quando a própria entidade decidiu pedir o fim da isenção fiscal de IRC, por ter uma componente variável das remunerações dos seus gestores – algo que, nos termos da lei, faz com que uma entidade não possa beneficiar dessa isenção de IRC. Nesse momento, quando deixa de haver uma isenção, coloca-se o problema de como tratar os impostos, do ponto de vista contabilístico. É aí que entra o ativo por impostos diferidos, que não são por prejuízos futuros mas, neste caso, por “diferenças temporais”.

Em termos simples, quando um associado coloca dinheiro numa poupança do Montepio, entra dinheiro na mutualista – ou seja, é um proveito, mas também tem de ser gerado um custo que corresponde à constituição da provisão matemática associada à responsabilidade que o Montepio assume.

Associados votam entre esta 2ª feira e 6ª feira, 17 de dezembro ↓ Mostrar ↑ Esconder As eleições para a Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM) já arrancaram – acontecem entre esta segunda-feira e a próxima sexta-feira, 17 de dezembro. Nas últimas eleições, no final de 2018, votaram cerca de 43 mil associados, cerca de 10% dos que estão habilitados a votar. Desta vez, porém, existe a expectativa de que a votação seja maior, dado que há uma maior descentralização do processo eleitoral, incluindo voto por meios eletrónicos. Concorrem quatro listas: a Lista A, liderada pelo atual presidente Virgílio Lima, a Lista B, encabeçada por Pedro Corte Real, a Lista C, de Eugénio Rosa, e a Lista D, que passou a ser liderada por Pedro Gouveia Alves depois de o primeiro nome proposto para presidente – João do Passo Vicente Ribeiro – se ter afastado mercê das resistências demonstradas pelo supervisor ASF. Além da eleição para o conselho de administração (triénio 2022-2024), os associados vão votar nos nomes para a nova Assembleia de Representantes, uma espécie de “parlamento” da Mutualista onde as diferentes sensibilidades vão concorrer, através do método de Hondt, aos 30 lugares disponíveis. Vai caber a esse organismo votar as contas e eleger uma comissão de remunerações, ou seja, será um órgão com muita influência sobre o trabalho do conselho de administração que vier a ser eleito.

Porém, para efeito de cálculo do IRC, esse custo não é considerado naquele ano, o que significa que existe um lucro “artificial” no primeiro ano – sobre o qual é necessário pagar imposto. O que acontece na mutualista Montepio é que não é aceite o passivo calculado, do ponto de vista fiscal, naquele ano, então paga-se em imposto 26% do dinheiro que entra. Porém, mais à frente, pode-se recuperar aquilo que foi constituído sob a forma de um DTA, relativamente ao montante de imposto que se pagou naquele ano.

Por exemplo, se entram 100 euros na mutualista, são pagos 26 euros de imposto e, em teoria, a mutualista ficaria com uma responsabilidade de 100 euros – o balanço ficava imediatamente desequilibrado. Para evitar isso, fica-se com 74 euros em dinheiro, 26 euros de DTA e 100 euros de responsabilidade futura. Mais à frente, no ano seguinte, se por exemplo é necessário pagar 30 euros de imposto, não se paga 30 euros porque existe um DTA de 26 que se pode descontar, abatendo ao pagamento de imposto – daí ser considerado um ativo.

Em teoria, se só entrar dinheiro, os DTA continuam a subir até ao infinito. Por outro lado, se só sair dinheiro, a certa altura o Montepio só tem DTA para entregar aos associados, o que não seria possível. É por essa razão alguns dos que criticam este expediente afirmam que, embora seja legal, não é um verdadeiro ativo.

É essa a argumentação, por exemplo, de Eugénio Rosa, candidato a presidente pela Lista C que diz que o Governo – designadamente o ex-ministro José António Vieira da Silva – foi “cúmplice” com a criação de um expediente que o economista não considera ser um ativo real.

“Se deduzirmos ao ativo da Associação Mutualista os “ativos por impostos diferidos”, que não são ativos reais (são ativos fictícios) – pois não servem nem para pagar dívidas a credores nem para reembolsar os associados das suas poupanças – conclui-se que o ativo da Associação Mutualista (que inclui tudo que ela possui ou tem a receber) é já inferior ao seu passivo (tudo aquilo que deve, incluindo as poupanças e rendimentos destas aos associados)”, escreveu Eugénio Rosa num dos seus “estudos” divulgados publicamente.

Do lado da Lista B, Pedro Corte Real disse sobre os DTA que são uma “cosmética legal” que esconde a “situação dramática” da instituição. “Em termos simples, [os DTA são] uma cosmética legal que serviu em determinada altura para que as contas do Montepio não aparecessem com um conjunto grande de alertas vermelhos e não demonstrasse que a situação é dramática, como temos alertado”, afirmou Pedro Corte Real.

“É preciso uma intervenção rápida com associados, trabalhadores e entidades da tutela – que é o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ao contrário da ideia que por vezes passa, o supervisor não é a ASF, a autoridade dos seguros apenas tem uma competência de avalizar os órgãos sociais. A tutela é do Ministério”, acrescentou.