"Montepio precisa de ajuda do Estado mas não será como os outros bancos", diz Eugénio Rosa

Administração atual “está à espera de um milagre”

Virgílio Lima diz que é possível recuperar algumas dessas imparidades. Acredita?

Se estava a falar das imparidades do banco, o banco teria de gerar lucros para se valorizar e depois transferir…

Mas o plano é exatamente esse, incluindo o banco dar lucro no próximo ano…

Já anda a dizer isso há dois anos, desde que entrou.

De acordo com a informação transmitida, o plano de reestruturação prevê prejuízos este ano e lucros no próximo…

Pode ter sido apresentado ao Banco de Portugal outro plano mas publicamente sempre se disse que ia haver recuperação e que com a redução dos trabalhadores ia reduzir-se os custos…

Mas dizia-se em algum lado que o banco ia ter lucros em 2021?

Dizia-se que havia uma recuperação do banco, não se dizia resultados. Mas nas assembleias, o Dr. Virgílio Lima sempre disse que a recuperação do banco estaria em curso em 2021. Agora já diz que é 2022, é natural que quando chegarmos a 2022 diga que é 2023. Ele está à espera de um milagre e os milagres não acontecem.

Está a ser gerido pelas pessoas certas, o banco?

Eu não tenho problemas pessoais com ninguém da administração – conheço alguns e até tenho consideração por muitas pessoas como o Dr. Carlos Tavares. Mas eu avalio os resultados e o que está a acontecer no banco é que já no tempo de Dr. Félix Morgado já se estava numa recuperação – embora gradual – e entrou esta nova administração que é constituída por pessoas que não têm experiência nenhuma de banca comercial. Não há competências numa administração com 16 membros – tão grande quanto a da Caixa Geral de Depósitos – e a maioria não tem qualquer experiência na banca de retalho.

Candidatura muito ligada ao PCP? “Eu não olho para ideologias ou para cartões”

É uma candidatura com várias pessoas ligadas ao PCP, seja no presente, seja no passado, à CGTP, o nome de Ana Drago, ex-deputada pelo Bloco de Esquerda. É uma candidatura que corre o risco de ser muito associada a uma parte específica do espetro político?

Ora, eu não olho para ideologia ou para cartões. Eu estou na ADSE, como membro do conselho diretivo, sempre disse que quando chego à porta deixo cá fora o meu partido e passo a ser gestor público. Eu estou empenhado nesta candidatura porque tenho um conhecimento muito concreto da situação extremamente difícil do Montepio. Abandonar agora o barco seria um ato de cobardia, na minha opinião.

E outras pessoas?

Sim, não digo que não haja membros, eu sou também membro do PCP e assumo isso. Mas uma coisa é ser membro outra coisa é ser gestor. Temos de separar as coisas. E o número de pessoas que faz parte da nossa candidatura e que não faz parte do partido é muito superior à expressão do partido – mesmo ao nível do conselho de administração. Quando escolhemos as pessoas, escolhemo-las em função da competência e daquilo que eles podem dar ao Montepio.

Voltou a não ser possível, porém, unir a oposição, tal como em 2018…

Eu empenhei-me em tentar constituir uma lista de união, que não foi possível. Mas um dos pontos mais importantes do nosso programa é que, se formos eleitos, uma das grandes prioridades é construir essa unidade. Todos aqueles que querem defender o Montepio e salvar o Montepio não estão fora desta unidade.

Mas o que quer dizer com isso? Não lhes vai dar lugares na administração, às outras listas…

Eu estou a falar das empresas, o Montepio tem 30 empresas, não se esqueça. Dentro do Montepio temos técnicos altamente qualificados com grande experiência, que têm sido desaproveitados. Não se pode desaproveitar esses quadros.

“Eu não ponho num canto as pessoas porque estiveram com Tomás Correia”

Existe uma lista que, antes de serem batizadas as listas com letras, era conhecida como a “lista de quadros”. É a lista D.

Essa lista, alguns estiveram ligados ao Tomás Correia e o Tomás Correia está a apoiá-los. Isso para mim não é um impeditivo a que possamos colaborar e até encontrar soluções – algumas das soluções que eu defendo eles também defendem. Não fecho a porta a ninguém, desde que haja um empenhamento honesto para dar uma contribuição… Mesmo na área de Tomás Correia há pessoas competentes, se fosse a eliminar essas pessoas tinha que eliminar metade do Montepio. Temos de olhar é para o futuro e tentar construi-lo com as pessoas mais válidas e aí a competência é um aspeto fundamental. Há pessoas… estou a lembrar-me de uma, extremamente competente, que está há três anos na prateleira, e está a contratar-se pessoas fora, pessoas que muitas vezes nem têm competências.

Aceitaria depois fazer “pontes” com a lista dos quadros, a Lista D, apesar dessa ligação a Tomás Correia?

Eu faço essa ligação desde logo vendo que os apoiantes da Lista D vários são apoiantes de Tomás Correia. Isso é claro. A maioria dos apoiantes de Tomás Correia foi toda para ali.

Isso não o deixaria desconfortável, tendo sido tão crítico de Tomás Correia?

Se eles obtiverem votação temos de fazer… Eu também não ponho num canto as pessoas porque estiveram com Tomás Correia, não os considero renegados…

Mas não estamos a falar do passado, é de um apoio que existe atualmente como o próprio Eugénio Rosa afirma existir…

Eu sinto-me desconfortável com muita coisa, sobretudo com a situação atual do Montepio. O que me move, fundamentalmente, é a recuperação do Montepio, eu ponho isso acima de tudo o resto. Nas últimas eleições estive numa lista apoiada pelo Bagão Félix, ou seja, colocamos o interesse do Montepio acima dos interesses pessoais ou ideologias.