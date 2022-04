"Não temos condições neste momento para lançar concurso" para novo terminal de contentores no Porto de Sines

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os estrangulamentos que atingiram o transporte marítimo de mercadorias no rescaldo da pandemia estavam a estabilizar, ainda que com preços de frete muito superiores aos que existiam antes. Mas a situação de guerra e a escalada dos preços e energia e matérias-primas vão ter um impacto no setor, admite o presidente da Administração do Porto de Sines. Em entrevista ao Observador, José Luís Cacho diz que o efeito destes fenómenos no comércio marítimo só se vê ao retardador, é preciso esperar para ver, mas considera que este não é o momento de relançar o concurso para novo terminal de contentores, cujas condições foram revistas recentemente pelo Governo. É um investimento a longo prazo e o privado tem de sentir condições de segurança para avançar com esse investimento.

Já na energia, a Ibéria tem excesso de capacidade de receção de gás natural liquefeito (GNL) e o uso do Porto de Sines para levar gás à Europa é uma ambição já com alguns anos, mas que esbarrou no desinteresse europeu em construir uma interconexão reforçada entre Espanha e França. Com a necessidade de substituir o gás russo, há abertura para ligar a ilha ibérica à Europa. Neste cenário, Sines poderá facilmente aumentar a sua capacidade de receber e armazenar GNL, mas é um investimento que só faz sentido avançar se a interligação a França também avançar, refere o presidente do Porto de Sines. José Luís Cacho adianta que um novo terminal obrigaria também a reforçar a capacidade em alguns troços do gasoduto.

O que é que impede o Porto de Sines, neste momento, de ser uma das portas de entrada do gás natural na Europa?

Houve uma conversa há cerca de dois ou três anos, aquando da visita do secretário de Estado dos EUA sobre o interesse americano em abastecer mais a Europa com gás natural e sobre a possibilidade de Sines ser uma porta de entrada desse gás natural. A questão penso que foi analisada pela União Europeia até porque a Península Ibérica está ligada ao gasoduto, que vem, através do Mediterrâneo, da Argélia, e onde estão os portos espanhóis, em especial Huelva, Bilbao, os portos mediterrânicos. Temos capacidade para injetar gás nesse pipeline para abastecer a Europa através de França. Mas era preciso um conjunto de investimentos de aumento da capacidade desse pipeline e para ligação a França. Mas a União Europeia entendeu, na altura, que os investimentos eram significativos e que não se justificava fazê-los.

Foi a União Europeia ou foi a França que não quis?

O regulador francês e penso que o regulador espanhol, na altura, pronunciaram-se sobre o tema. Mas hoje, e face aos últimos acontecimentos, surgiu novamente a possibilidade de a Península Ibérica poder contribuir com uma quota que, estima-se, podia ser da ordem dos 20%, para os consumos de gás natural de toda a UE, com o investimento na interconexão realizado. E na qual Sines naturalmente teria o seu contributo para esse processo.

A Península Ibérica tem seis terminais. Como é que Sines se coloca aqui em termos competitivos face aos outros terminais espanhóis que têm bastante capacidade?

Não estou a fazer comparação com os outros portos. Temos um terminal com uma capacidade de armazenagem que é gerido pela REN (Redes Energéticas Nacionais). E o consumo nacional cada vez tem vindo a depender menos da Argélia e mais de via marítima a partir de Sines. Diria que cerca de 90% a 100% de todo o gás natural que se consome em Portugal vem de Sines. Este terminal está a operar a cerca de 70% a 80% da sua capacidade. A REN, por vezes, importa e tem gás armazenado que depois é reexportado para outros países. Até chegámos a exportar gás para o Japão. Se esse projeto for em frente, se a UE entender que os portos que a Península Ibérica tem podem também abastecer a Europa de gás natural, naturalmente que aí temos de ponderar a possibilidade de termos capacidade para expandir o que fazemos hoje, com a construção de um novo terminal, por exemplo, com a construção de novos tanques de armazenagem. Temos essa possibilidade de poder crescer no gás natural.