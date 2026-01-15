Nas eleições do Uganda o sétimo mandato de Museveni é ameaçado por uma estrela pop com colete anti-balas

Quatro décadas, seis mandatos, 81 anos. No Uganda, o Presidente eleito pela primeira vez em 1986 prepara-se para um sétimo mandato nas eleições presidenciais e legislativas desta quinta-feira. Mas as ambições do rebelde reformado são ameaçadas por uma ex-estrela pop, de 43 anos, que galvaniza o ímpeto de mudança das camadas jovens do país que apenas conheceram um Presidente.

O Uganda vive há vários meses uma escalada de repressão policial e militar com detenções de manifestantes e apoiantes da oposição, desaparecimentos e a suspensão de ONGs locais e dos serviços móveis e de internet. Este cenário intensificou-se na campanha eleitoral e o blackout total ou parcial nas comunicações imperou esta quinta-feira, no dia em que os ugandeses foram às urnas.

“O único lugar onde a votação começou às 07h00 (04h00 em Lisboa) é onde os militares estão a votar”, alertou o secretário-geral do partido da oposição, David Lewis Rubongoya, logo pela manhã.

Na capital, Kampala, a cidade dividiu-se: nos bairros de lata, bastiões do candidato da oposição, Bobi Wine, de 43 anos, as votações ainda não tinham começado; na zona nobre, próxima do Presidente em funções, pelo menos uma das secções de voto abriu à hora prevista.