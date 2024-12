Nasceu de uma inspiração, cresceu para ser o Starbucks do pão e agora está à venda. O que vale a Padaria Portuguesa?

Um negócio com expansão limitada?

Estas já 78 lojas estão, em particular, concentradas na Grande Lisboa, chegando já a Setúbal, Vila Franca de Xira, Alverca e Porto. Em 2023, a empresa fez uma parceria com a Galp para instalar a insígnia nos postos de combustíveis. “A Padaria Portuguesa 24” (APP24) foi pensada, revelou a empresa, para quem está à espera de carregar os carros elétricos. “A marca identificou a oportunidade de criar um espaço acolhedor e diversificado, oferecendo uma experiência de consumo mais agradável e completa – a par de tudo o que existe numa loja standard da marca, juntaram-se novas categorias como tabaco, snacks, jornais e revistas, e flores frescas”. Também este projeto foi iniciado em Lisboa, mas o objetivo é expandir para o Porto e Setúbal.

Acresce a este negócio de venda ao público as duas fábricas que fornecem as lojas: a de Marvila, em Lisboa, e a do Porto, que nasceu para fornecer as lojas na cidade Invicta, mercado que a Padaria Portuguesa iniciou em 2023. O Porto é, no entanto, um desafio adicional. Fontes do setor financeiro apontam limites ao crescimento do conceito no Porto, que tem unidades tradicionais de combate difícil. Em Lisboa, na altura do arranque da operação, havia muitas padarias e pastelarias dispersas. A tradicional Versailles só tinha, então, a loja histórica no Saldanha, iniciando anos mais tarde a expansão para várias unidades. Em 2017 abriu em Belém e no Centro Comercial Colombo (tem ainda unidades em três hospitais de Lisboa). Foi também num longínquo (em 1922) mês de novembro (dia 25) que a Versailles foi inaugurada. Em 2023, a Versailles faturou pouco mais de 5,3 milhões de euros, tendo registado lucros que ainda estão a limpar prejuízos anteriores.

Já a Padaria Portuguesa, em 2023, faturou quase 43 milhões de euros. No final desse ano tinha 64 lojas próprias (59 situadas na região de Lisboa e cinco no Porto), além das duas fábricas, uma em Marvila e outra em Matosinhos, e um centro logístico na Matinha. Se o negócio fosse gerado apenas pela área comercial significaria uma faturação por loja de mais de 600 mil euros/ano ou cerca de 1.800 euros por dia — uma conta que é meramente indicativa, já que as lojas não funcionaram todo o ano e há outros negócios, como o fabrico, não equacionados nesta divisão.