Navio suspeito de transportar armas para Israel não foi verificado no porto de Lisboa. 16 perguntas e respostas sobre o caso

Como reagiu o Governo?

O Governo recusou, com base no manifesto de carga, haver justificação para negar a entrada no porto de Lisboa. Confrontado com as acusações, o Ministério das Infraestruturas e Habitação emitiu um comunicado dizendo que não iria proibir a entrada do navio no porto de Lisboa por não ser “transportada qualquer carga militar, armamento ou explosivos”, lia-se numa declaração enviada às redações.

O Bloco de Esquerda acabou por contestar a resposta do Governo, já que a questão não seria tanto a carga da embarcação, mas sim o facto de esta seguir para Tânger, onde deverá carregar o material destinado a Israel.

Na RTP3, o líder parlamentar do Bloco defendeu que o “Governo está errado”. O Estado espanhol não autorizou que este navio atraque em Algeciras porque ele tem estado envolvido no transporte ilegal de armamento dos Estados Unidos para Israel”

E o que disse o Presidente da República?

Marcelo desvalorizou o histórico recente do navio no que diz respeito ao transporte de armamento ou material militar para Israel. Depois de, num primeiro momento, se ter recusado a comentar a polémica, o Chefe de Estado afastou responsabilidades do governo sobre o assunto.

“Se há um ano, dois anos, três anos [o navio] fez outro tipo de transporte, isso, neste momento, foge ao controlo português”, começou por dizer Marcelo .

“A questão ética”, considerou Marcelo, é saber perceber se “se pode apurar que [o navio] não tinha nada naquilo que transportava, nem no que descarregou nem no que podia ter carregado, relacionado com armamento para um determinado país, nomeadamente Israel”. Sobre o material que ainda poderia vir a transportar, acrescentou, não é possível determinar. “Sabe-se que ele para cá carregou o que não era armamento e foi isso que o Governo explicou”, disse ainda. “Agora, o que vai fazer daqui a três dias, dez dias, um ano, dois anos, no âmbito da atividade da empresa, Portugal, na altura devida, se encontrar razões para estar preocupado e considerar que é censurável, pode então tomar medidas”, sublinhou. “Neste momento, o que me foi dito é que não havia justificação para tomar [medidas]. Informaram-me isto”, rematou.

Quando chegou o navio a Lisboa?

O navio atracou em Lisboa este sábado à noite, motivando um protesto de dezenas de pessoas em frente ao porto de Lisboa.

O navio ainda está em Portugal?

De acordo com o comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, estava previsto que o navio partisse do porto de Lisboa na manhã deste domingo, 10 de novembro. Paulo Vicente, comandante da capitania do Porto de Lisboa, confirmou ao Observador que o navio já não está em Lisboa e que partiu este domingo por volta das seis da manhã.

O navio transportava armas para Israel?

“Em resposta a pedido de esclarecimento, foi-nos reconfirmado que não é transportada qualquer carga militar, armamento ou explosivos.” É o que diz o comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação enviado às redações, “com base no manifesto do navio e informações prestadas com o armador e autoridades relevantes”. “Mais se informa não haver nenhum contentor com destino a Israel”, diz o mesmo texto.