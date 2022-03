Nem todos estão contra a Rússia. Que países apoiam (ou não censuram) Vladimir Putin?

Além destas razões, a também investigadora do CEI-Iscte, Ana Lúcia Sá, aponta outra possível explicação: “Razões pragmáticas de comércio” com os russos. E recorda o Fórum Económico Rússia-África, que foi o primeiro deste género e aconteceu em outubro 2019, na cidade russa de Sochi, um evento “ao qual Putin deu muita importância” — e onde estiveram presentes, entre outros, os presidentes de Angola e Moçambique.

De acordo com o site oficial do Fórum, foram assinados 92 contratos e acordos entre a Federação Russa e os vários países que participaram no encontro, e que representam investimentos de cerca de 12 mil milhões de dólares em novas parcerias. No entanto, o investigador Pedro Seabra ressalva que este “tipo de cimeiras são organizadas para mostrar números grandes e redondos e não necessariamente para entrar nos pormenores de acordos bilaterais. Nessa altura, contam mais os anúncios do que propriamente os pormenores associados à forma como acontece” cada uma das parcerias acordadas. Daí que não existam informações concretas sobre que tipo de acordos foram feitos. Há, no entanto, a segunda edição do Fórum prevista para este ano em São Petesburgo — ainda sem data marcada.

Porém, a Rússia já tem uma presença bem marcada em Angola, a nível comercial, desde logo através da Alrosa, uma empresa de mineração de diamantes que é líder mundial. O grupo russo opera na Província de Luanda do Sul, na Sociedade Mineira de Catoca, e detém 32,8% das ações daquela que é a a maior produtora de diamantes da África Central. A empresa russa é uma das maiores acionistas a par com a Endiama, uma empresa estatal angolana que tem a mesma percentagem em ações. É precisamente com a Endiama que os russos estão a “investir em novas áreas, em novos depósitos potenciais”, como revelou o diretor-geral da Alrosa, Alexander Gorlov, em Saurimo (Lunda Sul), à margem da 1ª conferência internacional de diamantes, no final do ano passado. “Acreditamos no país e estamos aqui para ficar muitos anos“, disse ainda.