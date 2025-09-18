Nespresso lança novos planos profissionais

Os momentos mais memoráveis começam nos pequenos detalhes. Até na hora do café. Por isso, para responder às necessidades das empresas, a Nespresso lançou novos planos de assinatura Nespresso Pro que vão revolucionar a forma como a experiência de tomar café é vivida. Mais do que apenas contratos, estas soluções Chávena-Na-Mão oferecem flexibilidade e abrangência, adaptando-se a todo o tipo de negócios.

“Decidimos expandir [os nossos planos] a outros segmentos – de escritórios a restaurantes, cafetarias e hotelaria. O objetivo é simples: oferecer uma solução de café adaptada a cada negócio, garantindo qualidade, conveniência e uma experiência personalizada”, conta Bárbara Távora, B2B Commercial Manager da Nespresso.

Quando beber café passa a ser uma experiência completa

Os novos Planos Chávena-Na-Mão vão muito além da compra de café. Foram pensados para oferecer uma “atmosfera Nespresso completa”. Sem custos adicionais, apenas com uma mensalidade que inclui máquina, acessórios, café e assistência técnica, os planos foram reformulados para se adaptarem a “diferentes dimensões e perfis de consumo”, refere Bábara Távora.

Plano Zenius - oferta do aeroccino 8 fotos

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Os Planos Nespresso ao detalhe ↓ Mostrar ↑ Esconder Os clientes podem optar entre quatro planos, com duas opções de acessórios complementares cada: Plano Zenius: • Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 12 chávenas e pires; • Ideal para escritórios até 10 colaboradores, salas de reunião ou espaços self-service; • Consumo mínimo de 150 cápsulas/mês durante 12 meses; • A partir de 0,40€ por chávena com tudo incluído; Plano Momento Double: • Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires; • Ideal para escritórios com mais de 30 colaboradores, cafetarias, restaurantes e receções de hotéis; • Consumo mínimo de 850 cápsulas/mês durante 24 meses; • A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído; Plano Momento Milk: • Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires; • Soluções com receitas de leite quentes e frias; • Ideal para escritórios com mais de 40 colaboradores, cafetarias, restaurantes e zonas de pequeno-almoço em hotéis; • Consumo mínimo de 1200 cápsulas/mês durante 24 meses; • A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído; Plano Momento Single: • Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 24 chávenas e pires; • Ideal para escritórios de 10 a 30 colaboradores, copas e cozinha; • Consumo mínimo de 500 cápsulas/mês durante 24 meses; • A partir de 0,39€ por chávena com tudo incluído;

“Os clientes Nespresso sabem que podem contar com um serviço de comodidade, personalização e acompanhamento. Ao aderir a um plano, o cliente deixa de se preocupar com a gestão complexa de stocks ou de equipamentos, pois sabe que tem acesso a um serviço de entrega regular e assistência técnica de excelência. Desta forma, o profissional foca-se no essencial – clientes e crescimento – enquanto a Nespresso assegura um serviço sem complicações e sustentável”, acrescenta Bárbara Távora.

Simples e flexíveis: os novos planos trazem tranquilidade aos negócios

Os Planos Chávena-Na-Mão eliminam as preocupações com investimento inicial, custos de manutenção e reparos, já que tudo isso está incluído na mensalidade paga. Além disso, os pedidos podem ser automatizados e os tipos de café e volumes podem ser ajustados mensalmente, o que evita desperdícios e otimiza custos.

Uma das grandes novidades destes planos é a possibilidade de escolha e contratação online, o que torna todo o processo ainda mais ágil e conveniente. “As empresas podem explorar opções, comparar soluções e escolher equipamentos em autonomia. Assim, a experiência de subscrição torna-se flexível, eficiente e adequada ao ritmo dinâmico das organizações modernas. Ainda assim, para quem preferir acompanhamento personalizado, está sempre disponível um gestor comercial.”