Nespresso lança novos planos profissionais

Os momentos mais memoráveis começam nos pequenos detalhes. Até na hora do café. Por isso, para responder às necessidades das empresas, a Nespresso lançou novos planos de assinatura Nespresso Pro que vão revolucionar a forma como a experiência de tomar café é vivida. Mais do que apenas contratos, estas soluções Chávena-Na-Mão oferecem flexibilidade e abrangência, adaptando-se a todo o tipo de negócios.
“Decidimos expandir [os nossos planos] a outros segmentos – de escritórios a restaurantes, cafetarias e hotelaria. O objetivo é simples: oferecer uma solução de café adaptada a cada negócio, garantindo qualidade, conveniência e uma experiência personalizada”, conta Bárbara Távora, B2B Commercial Manager da Nespresso.
Quando beber café passa a ser uma experiência completa
Os novos Planos Chávena-Na-Mão vão muito além da compra de café. Foram pensados para oferecer uma “atmosfera Nespresso completa”. Sem custos adicionais, apenas com uma mensalidade que inclui máquina, acessórios, café e assistência técnica, os planos foram reformulados para se adaptarem a “diferentes dimensões e perfis de consumo”, refere Bábara Távora.
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Os Planos Nespresso ao detalhe
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Os clientes podem optar entre quatro planos, com duas opções de acessórios complementares cada:
Plano Zenius:
• Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 12 chávenas e pires;
• Ideal para escritórios até 10 colaboradores, salas de reunião ou espaços self-service;
• Consumo mínimo de 150 cápsulas/mês durante 12 meses;
• A partir de 0,40€ por chávena com tudo incluído;
Plano Momento Double:
• Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires;
• Ideal para escritórios com mais de 30 colaboradores, cafetarias, restaurantes e receções de hotéis;
• Consumo mínimo de 850 cápsulas/mês durante 24 meses;
• A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído;
Plano Momento Milk:
• Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires;
• Soluções com receitas de leite quentes e frias;
• Ideal para escritórios com mais de 40 colaboradores, cafetarias, restaurantes e zonas de pequeno-almoço em hotéis;
• Consumo mínimo de 1200 cápsulas/mês durante 24 meses;
• A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído;
Plano Momento Single:
• Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 24 chávenas e pires;
• Ideal para escritórios de 10 a 30 colaboradores, copas e cozinha;
• Consumo mínimo de 500 cápsulas/mês durante 24 meses;
• A partir de 0,39€ por chávena com tudo incluído;
“Os clientes Nespresso sabem que podem contar com um serviço de comodidade, personalização e acompanhamento. Ao aderir a um plano, o cliente deixa de se preocupar com a gestão complexa de stocks ou de equipamentos, pois sabe que tem acesso a um serviço de entrega regular e assistência técnica de excelência. Desta forma, o profissional foca-se no essencial – clientes e crescimento – enquanto a Nespresso assegura um serviço sem complicações e sustentável”, acrescenta Bárbara Távora.
Simples e flexíveis: os novos planos trazem tranquilidade aos negócios
Os Planos Chávena-Na-Mão eliminam as preocupações com investimento inicial, custos de manutenção e reparos, já que tudo isso está incluído na mensalidade paga. Além disso, os pedidos podem ser automatizados e os tipos de café e volumes podem ser ajustados mensalmente, o que evita desperdícios e otimiza custos.
Uma das grandes novidades destes planos é a possibilidade de escolha e contratação online, o que torna todo o processo ainda mais ágil e conveniente. “As empresas podem explorar opções, comparar soluções e escolher equipamentos em autonomia. Assim, a experiência de subscrição torna-se flexível, eficiente e adequada ao ritmo dinâmico das organizações modernas. Ainda assim, para quem preferir acompanhamento personalizado, está sempre disponível um gestor comercial.”
Os benefícios dos novos planos Nespresso
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• Atmosfera Nespresso completa;
• Sem investimento inicial;
• Preço das cápsulas ajustado ao volume de consumo;
• Manutenção e reparações incluídas no preço;
• Encomendas automatizadas;
• Tipos e quantidade de café ajustáveis ao longo do contrato;
• Serviços de reciclagem incluídos;
• Chávenas de porcelana em vez de plástico ou cartão.
Sustentabilidade em cada chávena de café
Ao promover práticas responsáveis, a Nespresso reforça o compromisso com a sustentabilidade, um dos pilares centrais da marca. Empresa certificada B Corp, aposta em soluções que tornam a experiência do café mais sustentável, incluindo um programa de reciclagem de cápsulas.
“Em Portugal, desenvolve ainda o projeto Reciclar é Alimentar, que transforma as borras de café em fertilizante para campos de arroz em Alcácer do Sal. O arroz produzido é doado ao Banco Alimentar. Desde 2010, a Nespresso já doou mais de 2 150 milhões de refeições, num total de 107 toneladas de arroz, garantindo mais de 21 milhões de refeições à mesa de famílias carenciadas.”
“Acreditamos que as soluções digitais vão ganhar cada vez mais relevância e que a sustentabilidade será central nas escolhas das empresas. O café, nesse novo contexto, será mais do que uma bebida – será um elemento fundamental para o desenvolvimento humano e empresarial”, afirma Bárbara Távora.
Transforme cada pausa para café numa experiência completa, prática e sustentável. Explore os novos Planos Chávena-Na-Mão no site da Nespresso Professional ou preencha o formulário e descubra como trazer esta experiência para o seu negócio.