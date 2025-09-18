1230,7kWh poupados 1230,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

i

Victor Machado

Victor Machado

Nespresso lança novos planos profissionais

A marca reformulou os seus planos de café para levar a “experiência Nespresso completa” aos ambientes profissionais.

Os momentos mais memoráveis começam nos pequenos detalhes. Até na hora do café. Por isso, para responder às necessidades das empresas, a Nespresso lançou novos planos de assinatura Nespresso Pro que vão revolucionar a forma como a experiência de tomar café é vivida. Mais do que apenas contratos, estas soluções Chávena-Na-Mão oferecem flexibilidade e abrangência, adaptando-se a todo o tipo de negócios.

“Decidimos expandir [os nossos planos] a outros segmentos – de escritórios a restaurantes, cafetarias e hotelaria. O objetivo é simples: oferecer uma solução de café adaptada a cada negócio, garantindo qualidade, conveniência e uma experiência personalizada”, conta Bárbara Távora, B2B Commercial Manager da Nespresso.

Quando beber café passa a ser uma experiência completa

Os novos Planos Chávena-Na-Mão vão muito além da compra de café. Foram pensados para oferecer uma “atmosfera Nespresso completa”. Sem custos adicionais, apenas com uma mensalidade que inclui máquina, acessórios, café e assistência técnica, os planos foram reformulados para se adaptarem a “diferentes dimensões e perfis de consumo”, refere Bábara Távora.

Plano Zenius - oferta do aeroccino
8 fotos

Deslize para o lado para ver todos os planos Nespresso Professional disponíveis

Os Planos Nespresso ao detalhe

Mostrar Esconder

Os clientes podem optar entre quatro planos, com duas opções de acessórios complementares cada:

Plano Zenius:

•   Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 12 chávenas e pires;

•   Ideal para escritórios até 10 colaboradores, salas de reunião ou espaços self-service;

•   Consumo mínimo de 150 cápsulas/mês durante 12 meses;

•   A partir de 0,40€ por chávena com tudo incluído;

Plano Momento Double:

•   Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires;

•   Ideal para escritórios com mais de 30 colaboradores, cafetarias, restaurantes e receções de hotéis;

•   Consumo mínimo de 850 cápsulas/mês durante 24 meses;

•   A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído;

Plano Momento Milk:

•   Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 36 chávenas e pires;

•   Soluções com receitas de leite quentes e frias;

•   Ideal para escritórios com mais de 40 colaboradores, cafetarias, restaurantes e zonas de pequeno-almoço em hotéis;

•   Consumo mínimo de 1200 cápsulas/mês durante 24 meses;

•   A partir de 0,38€ por chávena com tudo incluído;

Plano Momento Single:

•   Oferta de Aeroccino 3 ou corner completo com expositor, dispensador de cápsulas e 24 chávenas e pires;

•   Ideal para escritórios de 10 a 30 colaboradores, copas e cozinha;

•   Consumo mínimo de 500 cápsulas/mês durante 24 meses;

•   A partir de 0,39€ por chávena com tudo incluído;

 

“Os clientes Nespresso sabem que podem contar com um serviço de comodidade, personalização e acompanhamento. Ao aderir a um plano, o cliente deixa de se preocupar com a gestão complexa de stocks ou de equipamentos, pois sabe que tem acesso a um serviço de entrega regular e assistência técnica de excelência. Desta forma, o profissional foca-se no essencial – clientes e crescimento – enquanto a Nespresso assegura um serviço sem complicações e sustentável”, acrescenta Bárbara Távora.

Simples e flexíveis: os novos planos trazem tranquilidade aos negócios

Os Planos Chávena-Na-Mão eliminam as preocupações com investimento inicial, custos de manutenção e reparos, já que tudo isso está incluído na mensalidade paga. Além disso, os pedidos podem ser automatizados e os tipos de café e volumes podem ser ajustados mensalmente, o que evita desperdícios e otimiza custos.

Uma das grandes novidades destes planos é a possibilidade de escolha e contratação online, o que torna todo o processo ainda mais ágil e conveniente. “As empresas podem explorar opções, comparar soluções e escolher equipamentos em autonomia. Assim, a experiência de subscrição torna-se flexível, eficiente e adequada ao ritmo dinâmico das organizações modernas. Ainda assim, para quem preferir acompanhamento personalizado, está sempre disponível um gestor comercial.”

Os benefícios dos novos planos Nespresso

Mostrar Esconder

•   Atmosfera Nespresso completa;

•   Sem investimento inicial;

•   Preço das cápsulas ajustado ao volume de consumo;

•   Manutenção e reparações incluídas no preço;

•   Encomendas automatizadas;

•   Tipos e quantidade de café ajustáveis ao longo do contrato;

•   Serviços de reciclagem incluídos;

•   Chávenas de porcelana em vez de plástico ou cartão.

  • Victor Machado
  • Victor Machado
Bárbara Távora, B2B Commercial Manager da Nespresso

Sustentabilidade em cada chávena de café

Ao promover práticas responsáveis, a Nespresso reforça o compromisso com a sustentabilidade, um dos pilares centrais da marca. Empresa certificada B Corp, aposta em soluções que tornam a experiência do café mais sustentável, incluindo um programa de reciclagem de cápsulas.

“Em Portugal, desenvolve ainda o projeto Reciclar é Alimentar, que transforma as borras de café em fertilizante para campos de arroz em Alcácer do Sal. O arroz produzido é doado ao Banco Alimentar. Desde 2010, a Nespresso já doou mais de  2 150 milhões de refeições, num total de 107 toneladas de arroz, garantindo mais de 21 milhões de refeições à mesa de famílias carenciadas.”

“Acreditamos que as soluções digitais vão ganhar cada vez mais relevância e que a sustentabilidade será central nas escolhas das empresas. O café, nesse novo contexto, será mais do que uma bebida – será um elemento fundamental para o desenvolvimento humano e empresarial”, afirma Bárbara Távora.

Transforme cada pausa para café numa experiência completa, prática e sustentável. Explore os novos Planos Chávena-Na-Mão no site da Nespresso Professional ou preencha o formulário e descubra como trazer esta experiência para o seu negócio.

Proponha uma correção, sugira uma pista: obslab@observador.pt

Recomendamos

Infraestruturas

Bombeiros da Graciosa promovem jantar para angariar fundos 

Empresas em Transformação

Os desafios da indústria na transição verde

Explicador

Combustíveis. Declarações de Carneiro "mostram ignorância"

Noticiário

10h. ANAREC. Gasóleo cai 7,5 cêntimos e gasolina 3,5

Populares
Economia

Esta é a startup que nos irá representar

Partido Chega

"PS é o partido fofinho, passa a vida a fazer recomendações"

Crime

Monsanto. A jovem esfaqueada que resistiu a assalto

Educação

Pais acusam escola de Sintra de "abafar" maus-tratos

Últimas
Contra-Corrente

Tráfico de escravos: quem deve pagar as reparações? — Debate

Sismo

Documentário conta sismo na Venezuela visto por socorristas

Dança

Câmara de Lisboa "assume erro" em homenagem a Pina Bausch

Noticiário

As notícias das 12h

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.