No parque de Zaporíjia onde os ucranianos que fugiram de Mariupol são recebidos. Há quem já pense num regresso e quem pondere sair do país

“Na estrada as minhas mãos tremiam, porque o caminho é muito stressante. Mas só sei que quando disseram que o corredor ia abrir eu pensei que não ia continuar em casa, até porque já estávamos a ficar sem comida…”. Mas nem toda a gente veio consigo, também era impossível, porque o carro já vem com mais pessoas do que a lotação permite. “A minha mãe ficou, porque ela está com medo de sair de casa, de deixar a casa para os russos”, conta.

Oleh também não assistiu a comportamentos violentos por parte dos russos nas ruas, até porque tentou sempre evitar o cruzamento com eles, mas “esteve com medo permanentemente”, sobretudo depois do que viu em Bucha. “Estive quase sempre em casa, no abrigo, não vi, por isso, nada na rua”, diz, enquanto a mulher o interrompe para falar do que sabia: “Eles roubam as casas, fazem tudo o que querem”. E na sua zona, conta, quem queria sair também tinha de levar uma banda branca no braço ou qualquer sinalética branca visível.

“Isto aqui é outro planeta”

Olena anda a saltar de cidade em cidade à procura de um porto seguro e ainda não sabe se o vai encontrar dentro da Ucrânia. Esteve um mês e meio em Mariupol, onde vive, depois foi para Berdiansk, seguiu-se Melitopol (ficou num campo de estudantes reconvertido para receber refugiados) e agora chega a Zaporíjia. Ainda que a sua casa tenha resistido, com pequenos estragos, está sem janelas e tão depressa não terá lá ninguém a viver. Nem ela nem as dos prédios vizinhos, que foram bombardeados e estão totalmente destruídos.

“Todos os dias havia bombardeamentos, nos primeiros dias com artilharia pesada e depois com aviões”, recorda a esta técnica oficial de contas, a dois anos da reforma: “Não contactei com eles, só ia uma vez de manhã ao quintal de casa para cozinhar e depois voltava para a cave. Não temos gás, não temos eletricidade…”