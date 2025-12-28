Nosferatu, Dracula e Frankenstein: os filmes sobre monstros estão outra vez na moda?

Os monstros estão, outra vez, na moda. Nos últimos anos, têm-se multiplicado os filmes sobre os chamados “monstros clássicos”, que incluem personagens como Drácula ou Frankenstein. Só este ano, foram lançados três – O Lobisomem (Leigh Whannell), Drácula: Uma História de Amor (Luc Besson) e Frankenstein (Guillermo del Toro). No ano passado, saiu Nosferatu (Robert Eggers), uma de várias adaptações do romance de Bram Stoker que têm chegado recentemente às salas de cinema e que incluem, por exemplo, Drácula: O Despertar do Mal (2023; André Øvredal) e Renfield (2023; Chris McKay), duas versões muito diferentes da mesma história. Para o ano, já estão anunciados dois filmes: uma nova versão de O Lobisomem, por Robert Eggers, e de A Noiva de Frankenstein, por Maggie Gyllenhaal. Na semana passada, foi noticiado que os atores Brendan Fraser e Rachel Weisz estarão em conversações com os realizadores Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett para participarem no quarto filme de A Múmia. Guillermo del Toro admitiu ter interesse em fazer uma nova versão de O Fantasma da Ópera, cuja adaptação mais famosa é provavelmente a de 1925, com Lon Chaney.

Porquê, de repente, tantas histórias sobre monstros? E será que alguma vez desapareceram?

Os “monstros clássicos” no cinema: da periferia para o centro do mundo

O interesse dos estúdios de cinema por este tipo de personagens e histórias não é novidade. Apesar de as adaptações mais famosas serem as dos anos 30, as primeiras remontam ao início da era do cinema e ao cinema mudo. Aquele que é considerado o primeiro filme de terror, Le Manoir du Diable (1896, A Mansão do Diabo), foi projetado, pela primeira, vez no final do século XIX. Da autoria de Georges Méliès, mágico e realizador francês conhecido por obras como Le Voyage dans la Lune (1902, Viagem à Lua, referido em A Invenção de Hugo Cabret, de Martin Scorsese) ou Le Voyage à travers l’impossible (1904, Viagem Através do Impossível), Le Manoir du Diable mostra Mefistófeles a invocar seres sobrenaturais no interior de um castelo — uma versão rudimentar e mais divertida de Fausto (1926), de F. W. Murnau. O filme foi lançado um ano antes da publicação em Inglaterra de Drácula, de Bram Stoker, numa altura em que os géneros da ficção científica, da fantasia e do terror ainda não estavam bem definidos no cinema e na literatura. Por essa razão, as obras de Mélier reúnem características que hoje associamos a diferentes géneros. Assim, apesar de Le Manoir du Diable não ter sido concebido na sua origem como um filme de terror, tem elementos que se tornaram comuns, como fantasmas e um humano que se transforma em morcego, o que levou a que fosse considerado um pioneiro no género.

É desta primeira fase do cinema que datam as primeiras adaptações de Frankenstein (1818). O romance de Mary Shelley é anterior a Drácula (1897) e, talvez por isso, tenha chegado primeiro ao cinema. A primeira versão foi realizada em 1910, em apenas três dias, por J. Searle Dawley. Com apenas 12 minutos, o filme mudo, produzido pelos norte-americanos Edison Studios, mostra o nascimento do monstro e a sua breve vida e destruição ao se confrontar com o seu próprio reflexo num espelho. Com maquilhagem exagerada e cabelo longo desgrenhado, a criatura será irreconhecível para a maioria dos espectadores, habituados como estão à caracterização “clássica” dos anos 30. A segunda versão de Frankenstein, Life Without Soul (Vida Sem Alma), hoje perdia, foi realizada em 1915 por Joseph W. Smiley. Relata a criação de um ser sem alma, que mata a irmã do seu criador na noite de núpcias. No final do filme, é revelado que tudo não passou de um sonho.

[“Frankenstein” (1910), de J. Searle Dawley:]

Já Drácula chegou ao cinema nos anos 20. Apesar de Nosferatu (1922), de F. W. Murnau, ser muitas vezes indicado como a primeira adaptação cinematográfica do romance de Bram Stoker, a verdade é que o primeiro filme inspirado em Drácula foi produzido um ano antes, na Hungria. Drakulahalála (A Morte de Drácula; Károly Lajthay) não chegou aos nossos dias, conhecendo-se apenas algumas imagens publicitárias e a sinopse, que fala sobre um jovem que tem pesadelos horríveis depois de se cruzar com Drácula, um músico louco. Nosferatu surgiu durante aquela que é, para o investigador Murray Leeder, a segunda fase do “cinema gótico mudo” — o expressionismo alemão. Uma versão não autorizada do romance de Bram Stoker, que tinha morrido há menos de dez anos, Nosferatu distancia-se em vários pontos da obra original. Para evitar ser alvo de um processo, o realizador, o alemão F. W. Murnau, mudou o nome das personagens e alguns elementos da história, que no filme se passa na Alemanha e não em Inglaterra. As alterações não foram suficientes e o realizador acabou mesmo por ser processado pela viúva da Stoker, Florence Stoker. Processos à parte, o filme tornou-se uma referência visual importante para os filmes sobre Drácula e de vampiros, não só pela sua “profunda importância cultural”, como referiu Leeder no artigo The Birth of an Evil Thought: The Gothic in Silent-Era Cinema, mas porque introduziu elementos que não faziam parte do texto original que se tornaram fundamentais nos filmes de vampiros, como as consequências fatais da luz solar.