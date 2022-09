“Estimado cliente, informamos que não aceitamos pagamentos com dinheiro!”. O aviso, rematado com ponto de exclamação, está bem visível no balcão de uma rede de padarias que já tem oito lojas na Grande Lisboa. Aqui, mesmo que apenas compre um pequeno pão, só pode pagar com cartão bancário ou MBWay – ou seja, notas e moedas não servem. Advogados ouvidos pelo Observador dizem não ser legal mas o Banco de Portugal mostra-se muito pouco incomodado. E os clientes não se queixam? “Queixam-se, sim…”, diz a funcionária de uma loja, com sotaque brasileiro – “queixam-se demaaais… mas, depois, compram mesmo assim”.

O caso das padarias Gleba, referido acima, não é o único exemplo de uma tendência que parece ser crescente. Para consumir em alguns festivais de música e cultura deste verão (como o Meo Kalorama), os pagamentos por cartão bancário também foram a regra. E no Time Out Market Lisboa, um espaço de restauração e pequeno comércio na capital, também deixou de ser possível pagar em dinheiro nos vários restaurantes que ali fazem negócio.

A empresa gestora do espaço, porém, recusa a ideia de que quem não tem cartão bancário não pode consumir naquele local e fala numa alternativa: quem só tiver dinheiro ou não quiser usar o seu cartão bancário pode comprar, à entrada, um cartão pré-pago – esse cartão custa 1,5 euros e não é possível reaver valores não utilizados.

No Meo Kalorama o cenário foi semelhante. Nos pontos de venda de bebidas e outros produtos, dentro do recinto, não havia caixas ATM [vulgarmente conhecidas como caixas multibanco] e, como se lê no site do evento, apenas foram aceites pagamentos com cartão de crédito/débito. “Para as pessoas que não tenham cartão, poderão comodamente carregar com numerário uns cartões existentes para conseguirem consumir“, pode ler-se no site (onde não era dito que este cartão, na verdade, tinha o custo de um euro).

