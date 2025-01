A desagregação que dará origem a 274 novas freguesias corre o risco de ser travada em Belém. Os deputados aceleraram o calendário para que a alteração fique pronta, como impõe a lei, seis meses antes das autárquicas. O problema é que o Presidente da República tem uma posição de princípio, que Belém defende desde 2020, de não aceitar alterações ao mapa de freguesias no ano que antecede as autárquicas. Segundo apurou o Observador junto de fonte de Belém, não há ainda um pré-aviso de veto porque o chefe de Estado quer esperar para ver a lei, mas Marcelo mantém “em coerência” a posição que sempre defendeu.

Fonte da Presidência garantia em outubro de 2020, tanto ao Observador como ao semanário Expresso, que aceitaria “pequenas correções”, mas que vetaria qualquer alteração profunda ou revolução nas freguesias. Nessa mesma altura, fonte de Belém lembrava que antes ainda de ser Presidente — “apenas” na qualidade de constitucionalista e professor de Direito Administrativo —, Marcelo Rebelo de Sousa prestou declarações para o livro de Miguel Relvas e Paulo Júlio (O Outro Lado da Governação – A reforma da administração local) onde defendia essa mesma posição: “Fazer [uma] reforma [desta natureza] a menos de oito meses da convocação de eleições locais é sempre visto como um gesto de campanha eleitoral ou inevitavelmente conexo. Para mais se implicar alterações estruturais nas autarquias”.

O Presidente da República manteve (e mantém ainda hoje) esta mesma posição, mas acabaria por promulgar em junho de 2021 o diploma que permitia a criação, modificação e extinção de freguesias. Parece uma contradição presidencial, mas não é bem assim. O diploma promulgado — que é o que está em vigor — tem uma exigência em que estabelece que “não é permitida a criação de freguesias durante o período de seis meses imediatamente antecedente à data marcada para a realização de quaisquer eleições a nível nacional.” Como era junho de 2021 e o Presidente acabaria por marcar as autárquicas para três meses depois da data da promulgação deste diploma (setembro de 2021), já não haveria tempo de existirem alterações antes das autárquicas.

Marcelo não exigiu mais de um ano de antecedência como condição para promulgar a lei porque isso criaria um problema que à partida não se ira colocar. Isto porque, também ao encontro das reivindicações do Presidente, as alterações têm de se manter num quadro estável de três mandatos. Ou seja: com quatro anos e meio para atualizar o mapa dificilmente as alterações só estariam prontas a um ano de um novo ato eleitoral (que será em setembro/outubro de 2025), além de que novas alterações de grandes dimensão não ocorreriam antes de 2037.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas não foi isso que se passou. O processo legislativo foi interrompido com dissoluções do Parlamento e outras entropias criadas entre os partidos e, entretanto, já falta menos de um ano para as autárquicas, precisamente o que Marcelo queria evitar. Daí que haja o risco de o Presidente colocar um travão à lei em Belém, que pode ter três vias: o veto político, a fiscalização da constitucionalidade (que atrasaria o processo) ou segurando a lei algumas semanas em Belém e promulgá-la só depois de abril — o que levaria a que as freguesias só pudessem ser formalmente alteradas/criadas depois das autárquicas.

Parlamento faz tudo para ter lei antes das autárquicas (e nem pensou Marcelo)

O Parlamento tem feito tudo para levar aprovar a desagregação de freguesias antes de faltarem seis meses para as autárquicas, como é, aliás, exigido na lei. O Grupo de Trabalho parlamentar sobre a desagregação de freguesias decidiu a desagregação de 124 uniões de freguesias (que darão origem a um total de 274 novas freguesias) e excluiu 64 pedidos de desagregação por não cumprirem os critérios.

Depois de o Grupo de Trabalho ter terminado o processo que se lhe exigia no dia 18 de dezembro, a conferência de líderes priorizou o diploma e marcou logo para 17 de janeiro, precisamente para que tudo fique pronto a tempo das eleições locais — que devem ser em setembro/outubro.

As alterações exigem sempre consenso entre os dois maiores partidos, o PS e o PSD, e ambos confessam ao Observador a intenção de ter o processo pronto a tempo das autárquicas. Carlos Brás, deputado do PS no Grupo de Trabalho das freguesias e autarca em Alfândega da Fé, explica ao Observador que “considerando os atrasos anteriores no processo, a ideia foi precisamente acelerar o calendário de forma a que as novas autarquias tenham eleições em outubro”. E admite: “Acelerámos o processo de análise para cumprir o que está na lei, que são os seis meses anteriores”.

Olga Freire, deputada do PSD no mesmo Grupo de Trabalho e vogal da direção da ANAFRE, também conta que os deputados “trabalharam muito, noite dentro” para garantir que o Parlamento fazia a sua parte e tinha o processo pronto a tempo das autárquicas. Lembra ainda que o processo “devia ter sido terminado na legislatura anterior” e que os atrasos não foram apenas provocados por eleições antecipadas, mas por uma certa lentidão no processo em alturas anteriores.

Os deputados de PS e PSD dizem ainda que as preocupações presidenciais “não foram tema no Grupo de Trabalho” e que nem sequer pensaram na possibilidade de o Presidente vir a vetar a lei — algo que antes garantem que respeitarão. “O Presidente pode vetar a lei, mas o Grupo de Trabalho fica com a consciência de que fez o que lhe competia”, diz Carlos Brás. “Nós fizemos a nossa parte. Não vou comentar posições do Presidente. As decisões do Presidente são só dele e nós temos de as respeitar”, completa Olga Freire.

As freguesias que vão ser (eventualmente) criadas

Os deputados continuam confiantes de que o processo chegará a bom porto e que a lei será promulgada no primeiro trimestre de 2025 para que tudo possa estar pronto a tempo das autárquicas no último terço do ano. De acordo com o documento aprovado na Comissão de Administração Pública, Modernização Administrativa, Descentralização e Poder Local as alterações são as seguintes:

Distrito de Aveiro

Águeda:

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Águeda e Borralha

Proposta de desagregação da União das Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo

Proposta de desagregação da União de freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão

Castelo de Paiva

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Sobrado e Bairros

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Raiva, Pedorido e Paraíso

Espinho

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Anta e Guetim

Mealhada

Proposta de desagregação da União de freguesias de Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes

Ovar

Proposta de desagregação da União de freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã

Santa Maria da Feira

Proposta de desagregação de União de Freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros

Proposta de desagregação da União das Freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior

Proposta de desagregação da União de Freguesias de São Miguel de Souto e Mosteirô

Sever do Vouga

Proposta de desagregação da União de freguesias de Cedrim e Paradela

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Silva Escura e Dornelas

Vagos

Proposta de desagregação da União de freguesias de Ponte de Vagos e Santa Catarina

Proposta de desagregação da União de freguesias de Vagos e Santo António

Proposta de desagregação da União de freguesias de Fonte de Angeão e Covão do Lobo

Distrito de Beja

Almodôvar

Proposta de desagregação da União de freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires

Aljustrel

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos

AM de Ferreira do Alentejo

Proposta de desagregação União de Freguesias de Alfundão e Peroguarda

Proposta de desagregação União de Freguesias de Ferreira do Alentejo e Canhestros

Moura

Proposta de desagregação União de Freguesias de Safara e Santo Aleixo da Restauração

Ourique

Proposta de desagregação União de Freguesias de Garvão e Santa Luzia

Serpa

Proposta de desagregação da União das Freguesias de Vila Nova de S. Bento e Vale de Vargo

Distrito de Braga

Barcelos

Proposta de desagregação União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo

Proposta de desagregação União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro)

Cabeceiras de Basto

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Refojos de Basto, Outeiro e Painzela

Esposende

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Apúlia e Fão

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Belinho e Mar

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Esposende, Marinhas e Gandra

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Palmeira de Faro e Curvos

Famalicão

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Ruivães e Novais

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Gondifelos, Cavalões e Outiz

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Esmeriz e Cabeçudos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Avidos e Lagoa

Guimarães

Proposta de desagregação União de Freguesias de Prazins Santo Tirso e Corvite

Proposta de desagregação União de Freguesias de Tabuadelo e São Faustino

Proposta de desagregação União de Freguesias de Airão Santa Maria, Airão São João e Vermil

Proposta de desagregação União de Freguesias de Conde e Gandarela

Proposta de desagregação União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande S. Clemente

Proposta de desagregação União de Freguesias de Serzedo e Calvos

Vizela

Proposta de desagregação da União das freguesias de Tagilde e Vizela

Castelo Branco

Belmonte

Proposta de desagregação União de Freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre

Castelo Branco

Proposta de desagregação da União de Freguesias Escalos de Baixo e Mata

Proposta de desagregação da União de Freguesias Escalos de Cima e Lousa

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Ninho do Açor e Sobral do Campo

Covilhã

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Cantar-Galo e Vila do Carvalho

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Barco e Coutada

Proposta de desagregação da União de Freguesias Peso e Vales do Rio

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Casegas e Ourondo

Distrito de Coimbra

Cantanhede

Proposta de desagregação União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça

Figueira da Foz

Proposta de desagregação das freguesias de Ferreira-a-Nova e de Santana

Lousã

Proposta de desagregação União de Freguesias de Lousã e Vilarinho

Distrito de Évora

Arraiolos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Gafanhoeira (São Pedro) e Sabugueiro

Montemor-o-Novo

Proposta de desagregação da União de freguesias da Cortiçadas de Lavre e Lavre

Proposta de desagregação União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras

Portel

Proposta de desagregação União de Freguesias de Amieira e Alqueva

Proposta de desagregação União de Freguesias de São Bartolomeu do Outeiro e Oriola

Distrito de Faro

Faro

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Conceição e Estoi

Lagos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Bensafrim e Barão de São João

Loulé

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Querença, Tôr e Benafim

Olhão

Proposta de desagregação União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta

Silves

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra

Tavira

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Conceição e Cabanas de Tavira

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Luz de Tavira e Santo Estêvão

Distrito da Guarda

Seia

Proposta de desagregação União de Freguesias Santa Marinha e São Martinho

Distrito de Leiria

Leiria

Proposta de desagregação União de Freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa

Proposta de desagregação União de Freguesias de Monte Redondo e Carreira

Pombal

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Santiago, S. Simão de Litém e Albergaria dos Doze

Proposta de desagregação da União de freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca

Distrito de Lisboa

Lourinhã

Proposta de desagregação da União de freguesias de Lourinhã e Atalaia

Torres Vedras

Proposta de Desagregação da União de Freguesias de Dois Portos e Runa

Proposta de Desagregação da União de Freguesias de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira

Sintra

Proposta de desagregação da União de freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar

Proposta de desagregação da União de freguesias de Queluz e Belas

Proposta de desagregação da União de freguesias de São João de Lampas e Terrugem

Distrito de Portalegre

Elvas

Proposta de desagregação da União de freguesias de Terrugem e Vila Boim

Ponte de Sor

Proposta de desagregação União de Freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor

Distrito do Porto

Lousada

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Lustosa e Barrosas (Santo Estevão)

Marco de Canaveses

Proposta de desagregação União de Freguesias de Penha Longa e Paços de Gaiolo

Matosinhos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora

Proposta de desagregação da União das Freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões

Paços de Ferreira

Proposta de desagregação da União de freguesias de Frazão Arreigada

Pedido de desagregação da freguesia de Paços de Ferreira (agregação da antiga freguesia de Modelos e Paços de Ferreira)

Póvoa de Varzim

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Aguçadoura e Navais

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai

Proposta de desagregação da União de freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso

Trofa

Proposta de desagregação da União de freguesias de Alvarelhos e Guidões

Valongo

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Campo e Sobrado

Vila do Conde

Proposta de desagregação União de Freguesias de Rio Mau e Arcos

Proposta de desagregação União de Freguesias de Retorta e Tougues

Proposta de desagregação União de Freguesias de Malta e Canidelo

Proposta de desagregação União de Freguesias de Fornelo e Vairão

Vila Nova de Gaia

Proposta de desagregação União de Freguesias de Serzedo e Perosinho

Proposta de desagregação União de Freguesias de Gulpilhares Valadares

Proposta de desagregação União de Freguesias Santa Marinha e São Pedro da Afurada

Proposta de desagregação União de Freguesias Mafamude e Vilar do Paraíso

Proposta de desagregação União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo

Proposta de desagregação União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma

Proposta de desagregação União de Freguesias de Grijó e Sermonde

Distrito de Santarém

Coruche

Proposta de desagregação União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra

Ourém

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Matas e Cercal

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Gondemaria e Olival

Salvaterra de Magos

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra

Proposta de desagregação da União de freguesias de Glória do Ribatejo e Granho

Santarém

Proposta de desagregação da União de freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira

Distrito de Setúbal

Alcácer do Sal

Proposta de desagregação União de Freguesias de Alcácer do Sal e Santa Susana

Santiago do Cacém

Proposta de desagregação União de Freguesias de São Domingos e Vale de Água

Seixal

Proposta Desagregação da União das Freguesias do Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires

Distrito de Viana do Castelo

Ponte de Lima

Proposta de desagregação União de Freguesias de Gaifar, Sandiães e Vilar das Almas

Viana do Castelo

Proposta de desagregação União das Freguesias de Barroselas e Carvoeiro

Proposta de desagregação União de Freguesias de Mazarefes e Vila Fria

Proposta de desagregação União de Freguesias de Cardielos e Serreleis

Distrito de Vila Real

Peso de Régua

Proposta de desagregação da União de freguesias de Poiares e Canelas

Santa Marta de Penaguião

Proposta de desagregação União de Freguesias de Lobrigos (São Miguel e São João Batista) e Sanhoane

Distrito de Viseu

Tarouca

Proposta de desagregação União de Freguesias de Gouviães e Ucanha

Proposta de desagregação União de Freguesias de Tarouca e Dalvares

Tondela