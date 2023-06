Foi em viagem pelo Japão que se despediu dos 39 anos. Num continente que já faz parte do seu trajeto, Margarida Vila-Nova encontrou-se com um aniversário redondo apaziguada com o percurso que fez, mas com ambições e desafios que a motivam. “Estou feliz com o caminho que fiz até aqui e estou a atravessar uma fase estável da minha vida. O futuro é uma incógnita, mas são, afinal de contas, os sonhos que nos mantêm alerta para continuar esse caminho”, diz em entrevista ao Observador. Sem rodeios, sabe que é reconhecida pelo percurso multifacetado que fez e por ser um dos rostos célebres da representação nacional. Ao longo das últimas décadas, deambulou entre o teatro, a televisão e o cinema, criando um notável corpo de trabalho que é mais do que apenas currículo: “É uma forma de estar”. Agora, é dela a voz da segunda série dos Podcast+ do Observador, “Piratinha do Ar”.

É através dos gestos, mas sobretudo com as palavras, que tem procurado entregar-se a uma carreira que começou cedo e que se desenrolou naturalmente, sem que tivesse que realmente fazer grandes escolhas. “Desde pequena que este universo [da representação] me fascinava e me despertava curiosidade, ao mesmo tempo que impunha respeito pelo silêncio e pela concentração.” Esse fascínio, recorda, fazia-se pela repetição, num tempo em que colocava uma cassete de VHS de “E Tudo o Vento Levou” para ver a figura inesquecível de Scarlett O’Hara (interpretada por Vivian Leigh) quando dizia “Tomorrow is another day”. Ainda hoje sabe de cor a cena, bem como as canções de Edith Piaf, uma das suas vozes favoritas – e outra das influências prementes. Pode dizer-se que foram a sua primeira escola. “Se soubesse cantar, era assim que faria. Se soubesse representar, era assim que faria. Foi a puxar a Scarlett muitas vezes para trás que aprendi. A repetição sempre esteve muito presente. Repetir um olhar, repetir um trejeito, procurar a verdade daquele texto, daquela emoção”, disse em entrevista ao Público, em 2015.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.