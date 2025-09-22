O ADN no elástico do cabelo, a confissão e o bode expiatório. O acaso que terá resolvido o homicídio de uma jovem por decifrar há 30 anos

O resultado da autópsia feita há 30 anos era claro. “Foi esfaqueada oito vezes na zona do coração e sufocada em simultâneo”, anunciava Rémi Landais, procurador-geral de Soissons, uma comuna francesa a cerca de 100 quilómetros a nordeste de Paris. Falava ao jornal Le Parisien, que em 1994 ainda publicava exclusivamente em papel, três semanas depois de o corpo de Nadège Desnoix, de 17 anos, ter sido encontrado num trilho, não muito longe do liceu Júlio Verne, que frequentava nessa localidade francesa.

No artigo do jornal diário informava-se que foram entrevistadas “cerca de meia centena de testemunhas e conhecidos da jovem”, descrita como uma “bela ruiva”. O namorado da adolescente foi ouvido pelas autoridades e investigado, mas apesar de ser suspeito por defeito, nada apontava para ele. Tudo foi “em vão”, assumia-se no artigo com o título: “A morte de Nadège permanece inexplicável.”

En mai 1994, une ado de 17 ans, Nadège Desnoix, est retrouvée étranglée et lardée de coups de couteau sur un sentier à Château-Thierry. Son cartable est jeté dans un buisson. 27 ans plus tard, un suspect a été placé en garde à vue, confondu par l'ADN https://t.co/Q16hZFHIrA pic.twitter.com/olTsZx8mpK — Jérémie Pham-Lê (@jpham_le) November 30, 2021

Durante anos a fio, as pistas recolhidas no local do crime foram seguidas, bem como traçado o perfil de um possível assassino. Na calha das autoridades francesas chegou a estar Michel Fourniret, um serial killer que em 2008 foi condenado pela morte de sete jovens mulheres (com idades entre os 12 e os 22 anos) e que ao longo dos anos foi confessando vários outros crimes em parceria com a então companheira que atraia as raparigas — incluindo um de apenas nove anos, desaparecida desde 2003.

Nadège encaixava no perfil das vítimas de Fourniret — pela idade e aparência física — mas não em toda a linha. A autópsia não revelou sinais de que tivesse sido agredida sexualmente antes de morrer, e a violação prévia era comum em todos os homicídios atribuídos ao assassino em série francês, que morreu de doença prolongada, em 2021, quando estava a cumprir pena de prisão perpétua. Ao todo, entre 1987 e 2003, o francês matou 11 pessoas.