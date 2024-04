O autarca "extremista", o cerco policial e a intervenção judicial: a atribulada conferência conservadora em Bruxelas

“Inconstitucional e inaceitável.” O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander de Croo, não poupou críticas à atuação do autarca de Saint-Josse-ten-Noode, Emir Kir, que ordenou que a polícia interviesse e não permitisse a realização da Conferência Conservadorismo Nacional, que reuniu vários líderes de partidos conservadores de toda a Europa esta terça e quarta-feira, com uma lista de presenças que incluíam o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, o ex-eurodeputado e um dos principais impulsionadores do Brexit, Nigel Farage, o antigo chefe do executivo da Polónia Mateusz Morawiecki e, ainda, Ossanda Líber, a líder do partido português Nova Direita.

Após uma queixa dos organizadores da conferência, o Supremo Tribunal Administrativo belga reuniu-se de urgência esta terça-feira e suspendeu a ordem de Emir Kir, que argumentava que a realização do evento podia colocar em causa “a ordem pública”. O primeiro-ministro belga saudou a decisão, escrevendo no X (antigo Twitter) que a constituição “está ao lado dos cidadãos, da liberdade de expressão e da liberdade de reunião”.

“A autonomia municipal é um pilar da democracia, mas nunca pode prevalecer sobre a constituição belga, que garante a liberdade de expressão desde 1830. Banir reuniões políticas é inconstitucional. Ponto final”, insistiu Alexander de Croo. Por sua vez, após esta decisão, o autarca de Saint-Josse-ten-Noode recorreu ao X para reiterar que, enquanto presidente da câmara, tem de garantir “a segurança pública”, explicando que tomou a decisão baseando-se numa “análise” feitas pelas autoridades.

What happened at the Claridge today is unacceptable. Municipal autonomy is a cornerstone of our democracy but can never overrule the Belgian constitution guaranteeing the freedom of speech and peaceful assembly since 1830. Banning political meetings is unconstitutional.Full stop. — Alexander De Croo ???????????????? (@alexanderdecroo) April 16, 2024

Emir Kir, filho de imigrantes turcos, era militante do PS belga, até ser expulso do partido em 2020 na sequência de um encontro com alguns autarcas turcos de extrema-direita. Nas redes sociais, o autarca reconheceu a “falta de simpatia” pelo conferencistas, que descreveu como pessoas que “difundem o ódio” e de “extrema-direita”. Porém, realçou que foi a “salvaguarda da ordem pública que motivou” a proibição. “Estamos num Estado de direito”, notou, aceitando, no entanto, a decisão judicial: “O evento vai ocorrer. Manter-me-ei vigilante.”

Por sua vez, os participantes da conferência criticaram duramente esta terça-feira as autoridades belgas. “Não aceitam a liberdade de expressão”, queixou-se Viktor Orbán. “Estamos a lutar contra uma ideologia malvada. Estamos a lutar contra uma nova forma de comunismo”, criticou Nigel Farage. Além disso, os presentes no encontro associaram a intervenção policial à União Europeia, aproveitando por deixar duras críticas à organização.

Por exemplo, a antiga ministra da Administração Interna britânica, Suella Braverman, que esteve presente na conferência, atirou contra os “globalistas de Bruxelas”. “Se colocassem tanta energia na segurança das fronteiras como colocaram a tentar amordaçar os conservadores, o nosso continente estaria num estado mais saudável”, afirmou a ex-governante.