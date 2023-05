A preparação da convenção foi um processo de debate e construção de ideias que se estendeu por 4 meses, com reuniões e debates em todo o país e mobilizou muitas e muitos ativistas.

Neste discurso dedicado sobretudo a um extenso balanço do seu consulado, acompanhado por algumas notas para o futuro, Catarina Martins dá pouca atenção às divisões do Bloco de Esquerda, que motivaram a apresentação de uma candidatura alternativa à de Mariana Mortágua. Este é um dos poucos momentos em que tenta arrumar um dos principais ataques que os críticos lhe fazem: a convenção foi antecedida por um processo de longo debate interno, assegura, contrariando quem dentro do partido aponta a falta de discussão e até um défice de democracia interna como marcas da sua direção. E também da provável direção futura: a moção A, de Mariana Mortágua, só aceitou fazer um debate público e rejeitou as propostas de órgãos de comunicação social para organizar novos encontros.

Não preciso de vos dizer da inteligência, combatividade e entrega do Francisco Louçã. Mas deixem-me que vos fale também da sua enorme generosidade. Soube estar presente sempre que precisei, mas também dar-me todo o espaço do mundo para que a coordenação do Bloco não fosse uma substituição impossível, mas uma nova construção coletiva. E foi assim o Francisco, como o Luís Fazenda e o Fernando Rosas. De formas diversas, reinventaram a sua intervenção no Bloco e ensinaram-nos que as gerações não se atropelam nem se substituem, acrescentam-se.

Catarina Martins tinha uma missão espinhosa quando assumiu a liderança do Bloco: recebeu-a das mãos de Francisco Louçã — que, à saída, deixou a solução da liderança bicéfala, composta por Catarina Martins e João Semedo, em cima da mesa — e, num tempo em que o Bloco de Esquerda vinha de uma pesada derrota eleitoral e tentava curar divisões internas, a nova líder precisou de se impor. Não era fácil suceder à figura de peso de Louçã, mas é por isso mesmo que frisa que teve do antigo líder — que é muito próximo da provável nova líder, Mariana Mortágua — “todo o espaço do mundo” para ganhar o seu lugar e não tentar fazer uma “substituição impossível”. Por entre vários agradecimentos, Catarina Martins nomeia todos os fundadores do Bloco — fala depois em Miguel Portas — para deixar um recado: a renovação é positiva e também tem a ver com as mulheres do Bloco, que “não aturam o paternalismo” de outras épocas. O Bloco será o primeiro partido a eleger duas mulheres como coordenadoras seguidas. A seguir, será o tempo de a própria Catarina Martins gerir a sua intervenção dentro do partido, pós-liderança.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.