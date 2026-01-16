O combate paralelo à esquerda: os "ziguezagues", a discrição e o silêncio de Seguro

João Oliveira, uma das figuras mais reconhecidas e acarinhadas do e no PCP, vai servindo de cicerone ao candiato. Percorrem juntos a rua de comércio de tradicional de Évora, terra natal do eurodeputado e antigo líder parlamentar do partido. De porta em porta, Oliveira vai apresentando o candidato, que ia cumprimentando os comerciantes e agradecendo por o receberem naquele espaço. Muitas pessoas parecem indiferentes à passagem de um candidato presidencial ali tão perto.

Mesmo dentro das lojas, não conseguem arrancar mais do que um “boa sorte, vamos ver” à maioria dos trabalhadores que os recebem. Entre os que de facto mostram interesse em António Filipe, o sentimento é comum: aflição com a situação política e o crescimento da direita. “Isto está muita difícil, muito confuso“, lamentou um dos possíveis eleitores ao candidato. António Filipe responde com a honestidade que o foi caracterizando nos dias de campanha. Tenta não dramatizar ainda mais a hecatombe que pode estar para chegar. “Cá estamos. O país não há de ir ao fundo”, diz.

O PCP está em perda eleitoral há anos consecutivos. Depois do fim oficial da ‘geringonça’, ou do que sobrava dela, e da maioria absoluta de António Costa, em 2022, o partido enterrou a conversa da convergência à esquerda e optou por percorrer só o caminho da resistência. Nas últimas autárquicas de Lisboa, ignorou todas as pressões para se unir a Alexandra Leitão e mostrou orgulho nisso mesmo.

Nestas presidenciais, António Filipe foi o primeiro candidato da esquerda a anunciar a candidatura e nunca deu para o peditório da desistência em nome de António José Seguro. O resultado prático foi uma campanha a dois ritmos, feita em torno de um candidato que, apesar da larguíssima experiência política, pareceu pouco confortável com a ideia de ser ele o grande protagonista de uma campanha.

António Filipe já o admitiu: é um homem discreto, pouco dado a extravagâncias ou comportamentos que saiam do seu modo de estar. Quem o viu a interagir com os eleitores pôde verificar que faz por não incomodar e não se impor. E também foi possível notar que cresceu sempre que teve uma figura mais extrovertida a complementar a sua campanha e encher espaços vazios, quando a conversa não fluía tão facilmente.

Foi evidente para todos que António Filipe está mais à vontade noutro tipo de ambientes. E isso notou-se na maior dificuldade com que respondia às perguntas dos jornalistas que acompanharam a caravana do comunista. Nas intervenções diárias que teve no fim de almoços ou jantares com apoiantes e nas sessões públicas de esclarecimento foi diferente: foi nesses momentos, presumivelmente porque resultam de um tempo de preparação diferente, que António Filipe foi conseguindo introduzir alguma novidade à sua campanha. Reações pensadas para as notícias da atualidade ou indiretas para os adversários na corrida. Essas “bocas” saíram-lhe sempre melhor no púlpito do que aos microfones da comunicação social.

Apesar e tudo, nunca recuou um centímetro na estratégia definida: António José Seguro foi sempre o alvo a abater e qualquer conversa sobre convergência à esquerda foi sempre atirada para o domínio do surrealismo. Jorge Pinto foi despachado em dois tempos (no início e no fim, quando o candidato do Livre voltou a embrulhar-se na conversa da desistência) e o socialista — de quem António Filipe é amigo há mais de 40 anos — foi a pinhata humana da campanha do candidato do PCP.

“Fazer de conta que se é de esquerda e pactuar com políticas de direita só beneficia a direita e a extrema-direita. Porque se alguém, afirmando-se de esquerda ou em nome da esquerda faz políticas de direita, a esquerda fica com a fama e a direita fica com o proveito”, chegou a dizer a determinada altura. “A moderação é conversa de quem quer deixar tudo na mesma, ou para pio. Não precisamos disso. Isto não vai lá com apelos à moderação. Vai lá com políticas de esquerda. E para enfrentar o peso que a direita tem hoje na vida política nacional, é preciso uma perspetiva de esquerda.”

Com o relógio a apertar, a reta final da campanha permitiu, apesar de tudo, ver um outro lado de António Filipe. Em Almada, ainda que tendo ao seu lado a líder parlamentar comunista Paula Santos, o candidato fez de ponta de lança de uma arruada com mais de uma hora. Mais enérgico e menos tímido que o habitual, distribuiu cravos e beijinhos, e atirou flores para as janelas (quando falhou, garantiu que a culpa era dos “guarda-redes”).

Numa papelaria, até mostrou uma capacidade de improviso a que inexistiu ao longo da campanha. Depois de ter aconselhado os eleitores a “jogarem pelo seguro“, e percebendo que acabava de repetir um dos slogans de campanha de um dos adversários a Belém, lá corrigiu e acrescentou que “não se assinam contratos de seguro sem ler as letras pequeninas”. De um outro apoiante, ouviu uma referência à música pimba — “Se estás à rasca, chama o António” — e rapidamente corrigiu: “Sim, mas tem de ser o António certo”, brincou.

Os comícios em Lisboa e no Porto, que serviram como transição da primeira para a segunda semana da campanha oficial, representaram um boost inegável para a campanha de António Filipe. Os dias que se seguiram serviram de reconhecimento que as caras conhecidas faziam falta à candidatura. E se noutros momentos pareceu satisfeito a deixar que Paulo Raimundo, João Oliveira ou João Ferreira roubassem as atenções, os momentos finais de campanha mostraram que talvez o melhor António Filipe surja quando está fora da zona de conforto. As sondagens, essas, são as que são: seria muito surpreendente se o comunista fosse muito além dos 2%.

“Independentemente daquilo que seja o resultado destas eleições, estarei cá, depois das eleições, para continuar a lutar por aquilo que sempre lutei ao longo da minha vida”, prometeu António Filipe. Mas nem a possível vitória moral que está ao alcance do comunista, que seria ficar à frente de Catarina Martins e Jorge Pinto, poderá dar lugar a um clima de festa nas hostes comunistas. Quereria apenas dizer que o Bloco de Esquerda está numa crise maior que o PCP e que o Livre, que ia mostrando uma tendência de crescimento, tem um eleitorado menos fidelizado do que se poderia supor.

Depois há outro dado mais cruel a pesar nas contas que se vão fazendo no partido: o Bloco pode estar em crise e o Livre pode estar, como se viu, insuflado; mas, a confirmar-se a tendência das sondagens, nem assim António Filipe e os comunistas se conseguem destacar — aliás, na última sondagem da Intercampus, realizada para o Now, o comunista não só aparece atrás de Catarina Martins e Jorge Pinto como só reúne mais 0,5 pontos percentuais nas intenções de voto do que uma candidatura como a de Manuel João Vieira.

Dentro do partido, sabe o Observador, ainda existe a fé de que António Filipe tenha conseguido fixar eleitores antes dos apelos ao voto útil por parte de Seguro e da quase desistência de Jorge Pinto virem marcar a campanha. De qualquer forma, talvez compreendendo que há pouco tempo para gerir os estragos de uma campanha que não terá corrido exatamente como queria, o candidato começou a pesca pelos eleitores indecisos quase 48 horas antes de chegar à reta final. Olhando para as sondagens, a estratégia faz sentido: todas mostram que uma larga fatia da população pode mesmo dar uso ao dia de reflexão para decidir em quem votar.

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