O estudante que escapou por minutos, o ucraniano escondido e as homenagens. Na Universidade de Brown, ninguém esquece o atirador português

Vlad (nome fictício) saiu da Ucrânia para escapar à guerra e encontrou na Universidade de Brown o local calmo onde poderia prosseguir os estudos longe do conflito na sua terra natal. Quatro anos depois, voltou a lembrar-se da invasão russa em fevereiro de 2022. Desta vez, assistia a uma conferência quando foi alertado dos tiros e seguiu com mais pessoas para um refúgio onde esteve trancado duas horas.

Quando a polícia os mandou sair do esconderijo, Cláudio Valente, o principal suspeito, já teria feito dois mortos e nove feridos. Com o português ainda à solta, os alunos não sabiam “para onde ir” e aproveitavam para trocar mensagens com colegas e amigos. “Nos primeiros dez minutos estive a mandar mensagens a toda a gente que conhecia. À minha mãe e à minha irmã, porque isto foi logo para as notícias na Ucrânia”.

Esta semana, com os alunos de férias e a grande maioria de regresso a casa para a pausa letiva, há poucas pessoas no campus de uma das mais antigas universidades dos Estados Unidos da América. Dez dias depois do atentado, vários carros da polícia passam regularmente pelas ruas que contornam os jardins e edifícios quase vazios da instituição. Além dos agentes e de vários jornalistas locais, alguns universitários dirigem-se aos três pontos onde foram instalados memoriais improvisados a Ella Cook e a Mukhammad Aziz Umurzokov, as duas vítimas mortais.

Os nove feridos foram todos hospitalizados. Na segunda-feira, a universidade garantiu em comunicado que sete já tiveram alta, mantendo-se dois internados. Na mesma nota, a presidente da instituição respondeu às críticas de falta de vigilância e ordenou uma revisão dos mecanismos de segurança — colocando, por enquanto, o chefe da polícia de licença.