O estudante que escapou por minutos, o ucraniano escondido e as homenagens. Na Universidade de Brown, ninguém esquece o atirador português

Vlad (nome fictício) saiu da Ucrânia para escapar à guerra e encontrou na Universidade de Brown o local calmo onde poderia prosseguir os estudos longe do conflito na sua terra natal. Quatro anos depois, voltou a lembrar-se da invasão russa em fevereiro de 2022. Desta vez, assistia a uma conferência quando foi alertado dos tiros e seguiu com mais pessoas para um refúgio onde esteve trancado duas horas.
Quando a polícia os mandou sair do esconderijo, Cláudio Valente, o principal suspeito, já teria feito dois mortos e nove feridos. Com o português ainda à solta, os alunos não sabiam “para onde ir” e aproveitavam para trocar mensagens com colegas e amigos. “Nos primeiros dez minutos estive a mandar mensagens a toda a gente que conhecia. À minha mãe e à minha irmã, porque isto foi logo para as notícias na Ucrânia”.
Esta semana, com os alunos de férias e a grande maioria de regresso a casa para a pausa letiva, há poucas pessoas no campus de uma das mais antigas universidades dos Estados Unidos da América. Dez dias depois do atentado, vários carros da polícia passam regularmente pelas ruas que contornam os jardins e edifícios quase vazios da instituição. Além dos agentes e de vários jornalistas locais, alguns universitários dirigem-se aos três pontos onde foram instalados memoriais improvisados a Ella Cook e a Mukhammad Aziz Umurzokov, as duas vítimas mortais.
Os nove feridos foram todos hospitalizados. Na segunda-feira, a universidade garantiu em comunicado que sete já tiveram alta, mantendo-se dois internados. Na mesma nota, a presidente da instituição respondeu às críticas de falta de vigilância e ordenou uma revisão dos mecanismos de segurança — colocando, por enquanto, o chefe da polícia de licença.
Estudante saiu do edifício poucos minutos antes do tiroteio. “Tive sorte”
Nguyen (nome fictício) tinha acabado de estudar e já estava a sair do Barus and Holley, edifício que concentra muitos estudantes de engenharia como ele. Vietnamita, está em Providence a tirar o curso de engenharia biomédica. Pouco depois de chegar a casa, o telemóvel começou a “apitar” desenfreadamente.
Eram as mensagens de alerta da Universidade de Brown: estava um atirador no Campus e os alunos tinham que se abrigar imediatamente. A localização do ataque? O edifício de onde o jovem tinha acabado de sair. “Estava a estudar lá poucos minutos antes de aquilo acontecer, tive sorte”. “[A universidade] notifica toda a gente por mensagens e e-mail [destes ataques]. A primeira dizia que havia um atirador no edifício de engenharia. Depois enviaram atualizações e pediram aos alunos para permanecerem em segurança até qualquer ordem em contrário”, explica, enquanto mostra as dezenas de avisos enviados pela instituição aos estudantes.
Perto do local do duplo homicídio estava Alp (nome fictício) a conduzir o seu Toyota vermelho. Não poucas vezes, o motorista de Uber transporta estudantes da universidade para as residências, para o comboio ou quando vão sair à noite, como aconteceu nesse dia.
O telemóvel tinha apitado e Alp aceitou a viagem que, como é habitual, começava na recolha de uma jovem junto ao Barus and Holley. Quando estava a “dois quarteirões”, recebeu uma chamada da cliente. “Chateado”, porque achou que ela iria reclamar com a sua demora, atendeu. “‘Está a caminho? Não venha para aqui?’”, recorda ao Observador, enfatizando o tom preocupado da estudante.
Assim que soube o que tinha acontecido, paralisou. “Fiquei chocado, sem saber o que fazer. Depois pensei, ‘eu não devo parar, eu tenho um carro e devo ir para bem longe, [o atirador] deve andar por aí e está armado’”. Ficou frustrado com a reação. “Depois comecei a pensar muito, achei que estava a ficar maluco a pensar ‘e se este atirador chama um Uber, apanha-me e aponta-me uma arma à cabeça…’, tanta coisa na qual pensei”, desabafa, novamente ao volante do seu Toyota.
Enquanto seguia para bem longe, no campus os alunos refugiavam-se como podiam. “Estava a estudar na biblioteca e pelas 16h todos os meus amigos começaram a enviar mensagens a dizer que estava um atirador no edifício de engenharia. Em poucos minutos recebemos todos notificações da Universidade a dizer que tínhamos de nos esconder e ficámos debaixo das mesas até a polícia chegar”, relata Pham (nome fictício), também vietnamita.
Quase duas horas depois, a polícia começou a dirigir-se aos locais onde estavam alunos escondidos e reencaminhou-os para um ginásio onde permaneceram mais algumas horas estudantes como Pham e Vlad. “Estivemos lá até à meia-noite e depois fomos para outro sítio onde eu fiquei até às 5h. Todos os que não estavam nos dormitórios, a policia levou-os até ali com os autocarros da universidade. Identificaram as pessoas, pediram os documentos e depois tentaram deixar todos em segurança”.
“Nunca me senti com muito medo… sou ucraniano”. Estudante diz que compatriotas compararam tiroteio à invasão russa
Os três alunos que relataram o que aconteceu naquele dia são os poucos que se mantiveram no campus durante as férias de Natal. Michael aproveita o jardim “calmo como nunca” para ler um livro sentado num banco com vista para a bandeira com listas vermelhas e brancas e um quadrado azul com cinquenta estrelas brancas que se ergue a meia-haste.
“Até há alguns alunos que costumam ficar por aqui no Natal, mas este ano acho que mais gente acabou por preferir ir a casa. Algumas pessoas que conheço não tinham programado sair daqui nestas férias, mas acabaram por fazê-lo”, disse o aluno. Outra estudante confirma: “está estranhamente calmo, hoje se vi três colegas foi muito”.
Além da polícia de Providence, passam muitas vezes nas ruas contíguas ao campus os autocarros para os alunos de Brown. Seguem, invariavelmente, vazios. Em vários pontos — num dos portões e nas duas entradas para o edifício onde ocorreu o tiroteio — juntam-se pessoas para deixar flores e velas em homenagem às vítimas. Todos os caminhos que vão dar ao edifício têm fita amarela com o aviso de cuidado traduzido em castelhano e inglês — as mensagens em castelhano nos subúrbios de Providence quase se sobrepõem às escritas em inglês, fruto da forte presença de imigrantes nesta região.
“Tínhamos medo de sair à rua, até sabermos que o suspeito tinha morrido. Mas antes disso a escola continuou a dizer aos alunos para continuarem em casa e tentarem não sair até surgir alguma indicação em sentido contrário”, ressalva Nguyen. “Alguns amigos ainda estão com medo. Isto era um local seguro, agora vê-se imensa polícia no campus”. Quando soube da morte do português Nuno Loureiro, em Boston, Pham voltou a ficar apreensivo: “Não sabia que o atirador era o mesmo nos dois ataques, então pensei ‘meu Deus, o que é que está a acontecer aqui?’. Tenho que ter mais cuidado ao andar na rua durante a noite”.
Natural de Donbass, Vlad é “sincero” e diz que a experiência de vida que advém de vários momentos “complicados” vividos na infância lhe deram a tranquilidade necessária durante o tiroteio na universidade. “Não tive medo porque estava cá imensa polícia, ainda está aliás. Mesmo quando se soube que o assassino tinha morrido estava aqui imensa polícia, agentes do FBI, por isso nunca me senti com muito medo. Bom, sou ucraniano… Convivo com a guerra desde 2014, quando tinha 10 anos, por isso para mim foi outra experiência de violência excessiva com a qual tive que lidar. Há uma grande comunidade de mais de 30 ucranianos na universidade [de Brown] e ficamos desconfortáveis. Sei de muitas pessoas que descrevem a experiência de reagir ao tiroteio e de se esconderem, como se fosse fevereiro de 2022 [quando a Rússia invadiu o país vizinho]”.
No maior dos memoriais, onde se amontoam flores, peluches, quadros com a cara das vítimas e velas, uma filha deixa silenciosamente um envelope com um coração desenhado. Em silêncio, regressa para junto da mãe e choram as duas enquanto olham para as lembranças deixadas por várias pessoas junto ao portão.
“Tem vindo muita gente aqui. É bonito que tenhamos estas homenagens, a universidade organizou uma vigília, a comunidade católica da universidade organizou também uma vigília para a Ella Cook, que era ativa nesse grupo e os muçulmanos organizaram outra vigília para o Mukhammad. É bom que haja esta expressão do luto como forma de ultrapassar o trauma e reconhecer as vítimas”, completa Vlad, de olhos postos em outro grupo que deixa mais ramos de flores no memorial em frente ao Barus and Holley.
“Seria melhor se estivesse vivo. Assim seria julgado pelo que fez”. Comunidade quer respostas e Universidade afasta chefe da polícia
Saber que Cláudio Valente, o principal suspeito, morreu e não é mais uma ameaça deixa os alunos mais tranquilos, mas Vlad recusa sentir-se “aliviado” pela morte de uma pessoa. “Seria muito melhor se ele estivesse vivo e fosse apanhado. É uma pessoa e merece estar viva. E assim seria julgado e condenado pelo que fez”.
Sem a hipótese de perguntar ao suspeito o motivo dos dois crimes, vão-se multiplicando as teorias e as perguntas. “Eles estudaram juntos em Portugal, não foi? Foi por isso?”. Alp pergunta, olha pelo retrovisor e, sem resposta, volta a colocar os olhos na estrada. Segundo avançou a CNN Portugal, a Polícia Judiciária concluiu que a resposta para a investigação não será encontrada na análise do período em que os dois conviveram no Instituto Superior Técnico, afastando-se, assim, do trabalho comandado pelo FBI.
PJ conclui que motivação para o homicídio de Nuno Loureiro e atentado em Brown não tem ligações com Portugal
Na segunda-feira, um porteiro da universidade revelou ao Boston Globe que já tinha confrontado o suspeito português depois de ter desconfiado do seu percurso. “Disse logo, há algo de errado com este tipo, por isso tenho de dizer isto a alguém”, disse Derek Lisi ao jornal norte-americano. “Ele andava a vigiar aquele espaço há semanas”. O porteiro comunicou as suspeitas, mais do que uma vez, aos seguranças, pouco antes da tragédia.
No mesmo dia, a universidade comunicou que alguns alunos feridos já tinham tido alta e reforçou a preocupação com a segurança do campus. “Sabemos que a prioridade urgente é a segurança do nosso campus. Para os nossos alunos, funcionários, professores, pais e ex-alunos — compreendo a ansiedade, o medo e o stress após o tiroteio. Compreendo a gravidade das preocupações com a segurança após uma tragédia desta magnitude. Quero garantir-vos o profundo compromisso da Brown em tomar todas as medidas possíveis para aumentar a segurança do nosso campus, com o objetivo de proteger a nossa comunidade de danos futuros”, escreveu a presidente da instituição.
Apesar de elogiar a “resposta rápida e corajosa” dos agentes, Christina H. Paxson tomou medidas imediatas, além de ter afastado o chefe da polícia da universidade enquanto duram duas avaliações à atuação das autoridades no tiroteio e às condições de segurança.
“As duas avaliações serão supervisionadas pela Corporação da Universidade Brown, que se compromete a divulgar os principais resultados à comunidade e ao público. (…) Estão a ser reforçadas medidas de segurança física, incluindo maior presença policial, mais acesso por cartão, instalação de câmaras, alarmes de emergência e revisão da segurança em eventos e atividades com grande afluência. Alguns edifícios permanecem encerrados, com planos específicos para a retoma gradual das atividades, e o acesso a informações sobre salas de aula passou a exigir credenciais institucionais”.
“Para mim, não importa se foi no edifício onde eu estive, é uma tragédia de qualquer das formas. Em Providence ninguém esperava isto, aqui é tudo muito calmo. Falei com outros amigos de outras universidades e todos disseram que nunca imaginariam que isto fosse acontecer em Brown”, remata Nguyen.
Quase a terminar a viagem, Alp volta a falar nos portugueses que tem como clientes e vizinhos. “Vivo em East Providence, é uma das zonas com mais emigrantes portugueses, a maioria dos Açores e da Madeira. E eu gosto muito de vocês, têm ótimos restaurantes e bons cafés. É uma pena que isto vos tenha acontecido e espero que não sofram por isto”.