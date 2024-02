Inês Sousa Real e Rui Tavares enfrentam-se nos debates televisivos a 14 de fevereiro, mas o confronto eleitoral já começou e a relação entre os dois partidos de génese ecologista e animalista já viu melhores dias, com acusações mútuas de indefinição ideológica — do Livre para o PAN — e de falta de comprometimento com as causas pelas quais dão a cara — do PAN para o Livre.

O porta-voz do Livre entende que na área da proteção dos animais e na defesa do ambiente e da biodiversidade “é muito mais o que une os dois partidos do que o que os separa” e acusa Inês Sousa Real de “querer criar uma diferença onde ela não existe” e até mesmo de ter criado um “factóide de campanha” após ter afirmado numa entrevista que o Livre entendeu que “colocar os animais na Constituição é um fetiche de forças políticas como o PAN”.

Rui Tavares utilizou a rede social X para desmentir a acusação e, ao Observador, reforça a mesma ideia. “O Livre sempre defendeu a inclusão dos animais e da Natureza na constituição e a obrigação do Estado português de proteger o bem-estar e criminalizar os maus tratos contra os animais e dar-lhes personalidade jurídica”, assegura. Mas, explica, acabou a votar contra a proposta de Sousa Real, porque “o PAN queria que a Assembleia da República (AR) assumisse poderes extraordinários de revisão constitucional já após a demissão do Governo e num momento em que já estávamos em crise política”. Rui Tavares entende que se estaria a dar um livre passe ao PS e ao PSD, que juntos perfazem dois terços do Parlamento e “a capacidade de mudar a constituição a poucas semanas das eleições”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.