O guarda-chuva de Cotrim protegeu a IL de si própria. Mas não dura para sempre

O grupo de militantes e simpatizantes da Iniciativa Liberal posa para a fotografia de família enquanto as colunas do autocarro de dois andares (o tal com DJ em cima e cerveja em baixo) gritam “Freed From Desire”, música que se tornou um clássico em muitos estádios de futebol e que os liberais adotaram e adaptaram. Cantam, dançam e saltam. Acabaram de fazer uma simpática passeata de final de tarde na Foz do Douro, a campanha está a chegar ao fim e a confiança está a crescer. O partido começa a acreditar que pode de facto eleger dois eurodeputados e isso contagia a comitiva. Mas, no meio do grupo, há uma figura que praticamente não se mexe: Tiago Mayan Gonçalves.

A antiga coqueluche do partido está visivelmente desconfortável. Aquela não é a sua campanha e aquela não é, definitivamente, a sua festa. Apareceu sem ser convidado pela direção de campanha. Não que precisasse de convite. Afinal, é presidente da União de Freguesias de Aldoar, Nevogilde e Foz do Douro, está em casa. A determinada altura, coloca o chapéu de abas, baixa a cabeça e prepara uma saída à francesa. Assim que o momento de celebração termina e o grande grupo se vai dividindo em grupos mais pequenos, Mayan fica para trás, troca umas palavras de circunstância com um militante e despede-se. Tinha feito o seu papel, a sua discreta aparição na campanha liberal.

Tiago Mayan Gonçalves não ficaria sequer para ouvir as declarações de João Cotrim Figueiredo sobre a sua presença naquela ação de campanha – com algum esforço e sem esconder o agastamento com a cascata de perguntas sobre Mayan, o candidato da IL disse agradecer a presença de todos nesta campanha e sublinhou o facto de, pelo menos “nesta candidatura”, o partido estar unido. A escolha de palavras de Cotrim não foi inocente: há feridas que não saram, sobretudo porque continuam bem vivas.

A verdade é que a Iniciativa Liberal chegou a esta campanha em clima de pré-guerra civil. Em rigor, esse clima dura há mais de dois anos, desde a saída de João Cotrim Figueiredo da presidência do partido. Depois do choque Rui Rocha-Carla Castro, desenham-se no horizontes novos confrontos internos. Ainda em abril, o mesmo Tiago Mayan Gonçalves anunciou estar pronto para encabeçar uma candidatura à liderança da IL e refundar partido. Daqui um mês, o partido terá um congresso estatutário que servirá como uma espécie de antecâmara desse confronto. Mayan está a correr em pista própria, mas não estará sozinho.

Seja como for, o antigo candidato presidencial e assumido crítico da atual direção, que se empenhou pessoalmente na candidatura derrotada de Carla Castro, não terá ainda a força para derrubar Rui Rocha. Mas um mau resultado nestas eleições europeias poderia ser o combustível que falta à oposição interna e, acredita a atual direção, o início do fim do projeto liberal. Sem resultados para apresentar, depois de umas legislativas frustrantes, Rui Rocha não teria grandes argumentos para segurar a oposição interna. João Cotrim Figueiredo é o dique que os separa.

O partido sofreu um abalo anímico nas últimas eleições legislativas. Apesar de ter mantido o grupo parlamentar de oito deputados, a verdade é que os liberais praticamente não cresceram em relação às últimas legislativas. Pior: viram o Chega a disparar para os 50 deputados e a AD incapaz de incluir a Iniciativa Liberal numa maioria sólida e estável. Para muitos no partido e fora dele, a saída surpreendente de João Cotrim Figueiredo da presidência do partido, a atribulada (e fratricida) sucessão interna, o perfil de liderança de Rui Rocha e a dificuldade natural de afirmação terão contribuído para esse mau resultado.

Os que não ficaram convencidos com o atual presidente do partido, e que nunca concordaram com aquilo a que chamaram de sucessão dinástica organizada pela fação que comanda os destinos da IL, ganharam argumentos para a causa; e mesmo os que apoiaram e apoiam Rui Rocha perceberam que as coisas não correram de forma particularmente brilhante. Ninguém contava con a precipitação do calendário eleitoral e faltou tempo para afirmar o novo presidente. Mas rapidamente se instalou a ideia de que a IL estava em crise, que estagnara, que começava a definhar. E era preciso fazer qualquer coisa para calar os diagnósticos mais pessimistas sobre o futuro do partido.