O inescapável triunfo de Bad Bunny

Isto que se segue aconteceu no sábado: estava sentado com amigos numa esplanada de uma cervejeira em Lisboa, enquanto conversávamos e ouvíamos o DJ set de duas amigas e íamos tentando adivinhar as canções que elas iam passando – umas vezes conseguíamos, outras recorríamos ao Shazam, o que é um pouco triste de reconhecer, se tivermos em conta que as quatro pessoas ali sentadas incluíam um músico e três pessoas que escrevem sobre a dita matéria em causa. De súbito, numa passagem, não foi necessário Shazam: “Bad Bunny”, disse o membro feminino do grupo, prosseguindo a cantar.

O entusiasmo era de tal monta que dei por mim curioso para saber de onde vinha tamanho amor. E a resposta surpreendeu-me: pensei que ouviria qualquer coisa como “Gosto das canções” ou “O ritmo dá para dançar”, mas o que se seguiu foi uma biografia altamente detalhada de Bad Bunny, uma reflexão sobre a música latina e alguns apontamentos sobre o lado político do músico, o que é inesperado porque – vamos ser sinceros – quantos portugueses perderiam um segundo das suas vidas a ler sobre a política de Porto Rico não fosse terem um paixão por Bad Bunny (artista natural deste mesmo país).

Até há pouco tempo, as pessoas que estavam ligadas à música olhavam para o reggaeton e géneros aparentados com alguma condescendência: houve quem apreciasse as primeiras aparições do género (quando Gasolina, de Daddy Yankee explodiu), mais como um exercício de etnografia do que com verdadeiro prazer; quem aderisse à versão sofisticada, mostrando, por exemplo, apreço pelo admirável single Con Altura, de Rosalía e com participação de Bad Bunnny – que no seu novo álbum, DeBÍ TIRAR MáS FOToS, a cita, em VOY A LLeVARTE PA PR (um reggaeton).

Mas o apreço do melómano por esta música era, na melhor das hipóteses, semi-irónico – uma forma de mostrar que apreciar o exótico não retira credibilidade ao gosto. Sem que os críticos se apercebessem, algo mudou: a barreira entre música boa e azeiteira caiu – o funk brasileiro e o reggaeton tomaram conta do mundo. E para as gerações abaixo dos 40 não é raro que pessoas que apreciam o indie-rock Fontaines DC ou a folk de uma Julia Jacklin dediquem hoje uma boa parte do seu tempo a ouvir as maiores estrelas da música latina – não a música latina experimental (as Mabe Frattis, as Montañeras) mas os mesmos exatos artistas que passam nas rádios mais comerciais e são ouvidas pelos comuns mortais.

Bad Bunny nasceu Benito Antonio Martínez Ocasio, na cidade de Bayamón (a segunda maior de Porto Rico, depois da capital, San Juan) em março de 1994, o que lhe garante quase 31 anos. É apelidado de “Rei do Trap Latino”, um género musical que lhe permite misturar variantes do hip-hop com géneros tradicionais e eletrónicas várias, é hoje uma estrela global que participa em singles de gente mais do que famosa como Cardi B ou tem mega-estrelas como Drake a fazerem aparições nos seus singles. Não é um cometa nem caso único, como o demonstram o sucesso de J Balvin e de Rosalía, entre outros. De há anos para cá, tanto as tabelas de vendas (ou de escutas nas plataformas online, melhor dizendo) como as ondas hertzianas das rádios de todo o mundo foram tomadas pela música eletrónica latina, na forma de variações de reggaeton.