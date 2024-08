O misterioso (e desconhecido) estado das investigações feitas em Portugal aos Panama Papers

No inquérito, o Ministério Público dizia ter identificado a “possibilidade de estar envolvida uma sociedade de direito suíço, com a designação Eurofin, com inúmeras interações com agências de investimento e instituições bancárias europeias, num esquema organizado de constituição de entidades legais para diversos fins, incluindo criminais, de branqueamento de capitais e fraude fiscal”. As autoridades portuguesas pediram informações à Europol, que tinha comparado a base de dados dos Panama Papers com a sua. A agência da União Europeia disse ter detetado “aproximadamente 20 hits relacionados com Portugal”, mas a Eurofin não constava de nenhum “country package” (incluindo o da Suíça) e era “desconhecida” para a sua base de dados. A Eurofin é uma das entidades que está no centro das investigações no âmbito do Universo Banco Espírito Santo.

O inquérito acabou por ser arquivado em março de 2019 por não ter sido “colhida prova suficiente de atuação concertada de cidadãos ou entidades legais portuguesas com os factos denunciados publicamente por um consórcio de jornalistas”. Ou seja, o Ministério Público entendeu que estavam “esgotadas as diligências que cumpria realizar” tendo em vista:

“A fixação de pressupostos de matéria com relevo criminal em contacto com a jurisdição portuguesa. A AT, que tem a cargo o tratamento dos casos identificados com relações à jurisdição portuguesa, não revela conhecimento de atuação concertada com escritórios de advogados, nacionais ou estrangeiros, entidades gestoras de ativos do ramo bancário e financeiro ou de outra natureza.”

“A identificação de procedimentos para a deteção de prova ilícita que possa suportar investigações que corram em Portugal e que possam vir a deparar-se com a existência de entidades constituídas pela sociedade de advogados do Panamá.”

Nos Panama Papers constavam nomes de empresários portugueses como Manuel Vilarinho, antigo presidente do Benfica, Ilídio Pinho, que tem uma fundação com o seu nome, ou Luís Portela, principal acionista da farmacêutica Bial, que negaram eventuais irregularidades. O Grupo Espírito Santo (GES) também era mencionado, uma vez que as offshores do Panamá teriam ajudado a esconder o chamado “saco azul” durante mais de duas décadas. Por uma dessas sociedades, a Espírito Santo Enterprises, terão passado mais de 300 milhões de euros em 21 anos.

Os documentos revelaram ainda, escreveu o Observador na altura, uma ligação entre Ricardo Salgado e João Rendeiro (já falecido), uma vez que o ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) tinha adquirido parte da sua casa na Quinta Patiño, no Estoril, através de uma offshore criada pela Mossack Fonseca para o GES. Trata-se da Penn Plaza Management, que foi criada em abril de 1997 e da qual o Ministério Público acreditava que Rendeiro era “o beneficiário efetivo”.