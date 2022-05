O precedente Kosovo. Como um país dos Balcãs foi usado por Putin para invadir a Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O pré-aviso de Putin foi feito com muita antecedência. A data? 23 de fevereiro de 2008, quando vários países reconheciam a independência do Kosovo. “Eles não pensaram nos resultados do que estão a fazer. No final do dia, é uma vara de duas pontas e a segunda ponta voltará e atingirá o Ocidente na cara”, dizia o Presidente da Rússia, há 14 anos, na televisão estatal.

Os Estados Unidos foram o primeiro país do mundo a reconhecer o Kosovo como um país autónomo depois de, em 2008, se ter declarado independente da Sérvia. Vladimir Putin não gostou da posição do Ocidente — França, Alemanha, Reino Unido e Itália foram rápidos a alinhar-se com Washington — e disse-o claramente. “O precedente de Kosovo é um precedente terrível, que destruirá todo o sistema de relações internacionais, desenvolvido ao longo de séculos, não de décadas.” As palavras do então Presidente (que passados três meses, numa dança de cadeiras com Dmitri Medvedev, passaria a primeiro-ministro da Rússia) ecoam até hoje, depois de na terça-feira ter atirado o argumento do Kosovo à cara do secretário-geral da ONU.

Separados por seis metros de mesa, António Guterres e Vladimir Putin falaram sobre a guerra na Ucrânia e, se o líder das Nações Unidas não deixou passar em branco a expressão “operação militar especial” saída da boca de Putin — “consideramos que aquilo que aconteceu foi uma invasão em território ucraniano“ —, o Presidente russo não se calou.

“Conheço muito bem os documentos do Tribunal Internacional da ONU, que dizem que a autodeterminação de um Estado não o obriga a pedir autorização do poder central para proclamar a sua independência”, respondeu Putin. Assim, se as organizações jurídicas dos EUA e da Europa apoiaram a independência do Kosovo, o mesmo direito de se insurgir contra o poder central, neste caso representado pela Ucrânia, deve aplicar-se às auto proclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk porque “houve um precedente”, justificou o Presidente russo.