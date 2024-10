Este artigo é da responsabilidade da Great Place To Work®

Estávamos em 2000, quando Portugal conhecia, pela primeira vez, os seus Melhores Lugares Para Trabalhar. Este ranking distinguia as empresas pela excelência do seu ambiente de trabalho, na perceção dos seus colaboradores e evidenciava a sua capacidade em impactar as pessoas e em contribuir para a construção de uma sociedade melhor.

Numa análise retrospetiva, vemos que este ranking foi uma autêntica pedrada no charco, não só pelo seu caracter inovador (não existia qualquer reconhecimento deste género à data), mas também pela transformação provocada no mercado de trabalho, ao colocar os colaboradores no centro das organizações. Assumindo-se como o pontapé de saída para a mudança nas empresas totalmente focadas no negócio e no crescimento financeiro, onde o colaborador era visto como um “recurso” ou um “commodity”, para empresas totalmente focadas no colaborador e na valorização da sua experiência, passando este a ser visto como uma peça e um apoio essencial ao sucesso da empresa.

Esta mudança de mindset, apenas foi possível através das conclusões e insights dos nossos estudos, que provam, a cada ano, que empresas que promovem uma cultura forte e autêntica e um ambiente de confiança superam o mercado em todas as métricas do negócio. Em 2024, os Best Workplaces registam comparativamente ao mercado:

Com esta consciencialização assistiu-se a um aumento do número de empresas que consistentemente proporcionam uma experiência positiva aos seus colaboradores. Este crescimento levou ao aparecimento da Certificação Great Place to Work, baseada numa metodologia global e com notoriedade no mercado, sendo de referir que atualmente temos cerca de 200 empresas com certificação ativa. E refletiu-se na perceção dos colaboradores, ao sentirem uma maior da preocupação por parte da liderança, tanto a nível profissional, como pessoal.

85% dos colaboradores em 2024 percecionam um interesse genuíno por parte da liderança, face aos 69% observados nos Best WorkplacesTM em 2000 (+16pp).

Aumentou, também, a participação dos colaboradores, evidenciada pela passagem de uma taxa de resposta, nos Best WorkplacesTM, em 2000, de 78% para os 85%, em 2024. A confidencialidade que nos caracteriza fez, também, que os colaboradores confiassem, cada vez mais, no nosso questionário e na nossa plataforma para expressar a sua opinião, quer seja ela positiva ou negativa. Esta segurança traduziu-se, também, num aumento da participação nas pesquisas, se no início era de 71%, este ano foi de 82%. E não se pode ignorar que já ouvimos a voz de cerca de 620.000 colaboradores ao longo destes quase 25 anos.

É através da contribuição dos colaboradores, que produzimos e publicamos, de forma aberta e transparente ao mercado, ano após ano, os nossos relatórios, estudos e artigos. É através da resposta ao nosso questionário que são identificadas as principais características dos ambientes de trabalho e “encontradas” as principais tendências do mercado de trabalho. Divulgamos, também, as práticas de gestão de pessoas mais comuns e as mais diferenciadoras dos Best WorkplacesTM, uma vez que estes são exemplos de excelência no cuidado com as suas pessoas e devem ser vistos como uma referência no nosso mercado.

Estes conteúdos para além de inspiradores, fortalecem o nosso conhecimento e expertise para conseguirmos continuar a apoiar as organizações na criação ou na manutenção da excelência do seu ambiente de trabalho.

Passaram quase 25 anos e muita coisa mudou. Mudou a forma de viver, de trabalhar e de nos relacionarmos com os outros. E mudou a ideia do que é ser um bom lugar para trabalhar. Nos primeiros anos de lista, o conceito de bom lugar para trabalhar estava muito associado a grandes empresas multinacionais, na área metropolitana de Lisboa, que praticavam salários acima da média e tinham um nome forte no mercado. Esta definição alterou-se, até porque ser um excelente lugar para trabalhar é a causa da boa reputação e não consequência, como se pode ver nos dados de 2024 no gráfico abaixo.

A dimensão, a fama ou a origem deixaram de ser uma barreira que separava as melhores das, digamos, restantes. Em 2024, o ranking dos Best WorkplacesTM integrou empresas de diferentes:

dimensões: são reconhecidas um total de 10 empresas, em cada dimensão. Existem 5 dimensões: <50 colaboradores.; 51-100 colaboradores; 101-200 colaboradores; 201-500 colaboradores; >500 colaboradores;

são reconhecidas um total de 10 empresas, em cada dimensão. Existem 5 dimensões: <50 colaboradores.; 51-100 colaboradores; 101-200 colaboradores; 201-500 colaboradores; >500 colaboradores; setores: foram 15 os setores de atividade representados;

foram 15 os setores de atividade representados; localização: 30% das empresas têm a sua sede na zona norte, salientando-se que a sua influência e área de atuação (muitas vezes através de escritórios, lojas, trabalho) estende-se a todo o território nacional.

30% das empresas têm a sua sede na zona norte, salientando-se que a sua influência e área de atuação (muitas vezes através de escritórios, lojas, trabalho) estende-se a todo o território nacional. origem: mais de metade são empresas nacionais;

Encontrando-se mais do que provado que qualquer empresa pode ser um Best WorkplacesTM.

Outra diferença está na importância dada ao salário e aos benefícios. Equilibrar a vida pessoal e profissional, com mais autonomia e liberdade, tornou-se um maior atrativo que a remuneração. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional é, no pós-pandemia, o principal motivo de permanência nas empresas, ultrapassando as oportunidades de crescimento e desenvolvimento e o alinhamento com os valores da organização. A remuneração e os benefícios ocupam, apenas, a 4.ª posição. Como consequência, práticas associadas ao aumento da qualidade de vida e à promoção do bem-estar (ex. flexibilidade de horário, teletrabalho, maior número de dias de férias…) entraram para ficar nos Best WorkplacesTM.

Muito mudou, mas a base para criar um excelente lugar para trabalhar, não mudou e não vai mudar nunca, que é a criação de um ambiente de confiança. E passados quase 25 anos constata-se que os Best estão, ainda, melhores, o que traduz o esforço e o trabalho das organizações, apoiados pelos nossos conhecimentos e metodologia. E reafirma a ideia que ouvir os colaboradores compensa. Face ao ranking de 2000, os Best WorkplacesTM registam:

Quanto mais confiança existir nas relações de trabalho – entre liderança e equipa, entre colegas, entre líderes –, maior a autonomia e, consequentemente, maior o engagement e a satisfação. E a confiança pauta-se pela transparência, o que exige uma boa comunicação e um alinhamento entre todos.

A cultura é, assim, o pilar que sustenta o todo. Empresas que valorizam o propósito na sua cultura, forte e singular, adaptam-se mais fácil e rapidamente às mudanças que marcam os nossos dias. As práticas mudam, os currículos mudam, mas os valores mantêm-se firmes e fortes, o que faz com que estas empresas saibam escolher a melhor equipa (e os melhores talentos querem trabalhar aqui) para atingir o sucesso, não importando quais serão os obstáculos que terão pela frente.

As melhores (os Best WorkplacesTM) são mesmo maiores, mas não em dimensão, mas em importância. E devem ser vistos como uma referência para todas as organizações, uma vez que são exemplos da promoção de um employee experience consistente e extremamente positivo e de um ambiente marcado pelas relações de confiança.

