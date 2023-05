Dir-se-á que a farinha, água e sal são os três únicos ingredientes de que precisamos para fazer pão. Mas, se o objetivo é chegar a um produto de qualidade, falta acrescentar à lista um outro elemento: o tempo. É a peça imaterial deste puzzle que dita o sabor complexo, a crosta crocante, o interior macio, a durabilidade e a qualidade nutritiva. Sem tempo, a massa mãe, um organismo vivo, não se desenvolve.

A tendência que se anuncia com os termos “fermentação natural” e “massa mãe” está longe de ser nova. Mais não é, aliás, do que um passo atrás, um regresso a uma tradição ancestral que foi regra até ao advento da industrialização, do fermento em lata, da produção em massa, dos consumos rápidos e sempre para ontem.

