O 'regresso' de Sócrates ao julgamento. O nervosismo, as "massas" da mãe, os códigos e as "dificuldades financeiras" de um "miserável"

José Sócrates: Que eu tenha conhecimento, a minha mãe vendeu três casas ao eng. Carlos Santos Silva. As primeiras duas casas, dois apartamentos, a minha mãe, a minha mãe herdou do meu avô — vários apartamentos e uma fortuna em dinheiro, fortuna que eu nem sei avaliar, mas enfim, que era significativa (…) bom, mas quem tratou disso foi o meu irmão [António Pinto de Sousa] (…) não tenho memória disso mas, para ser absolutamente franco e honesto, o que acho é que foi o meu irmão a falar-lhe e que mais tarde o Santos Silva comentou: ‘Olha, o Tó Zé falou-me nisso e eu vou comprar os andares à tua mãe’ — qualquer coisa desse tipo. (…)

Procurador Rosário Teixeira: Isso. Quanto ao Heron Castilho?

José Sócrates: Quanto ao Heron Castilho, ora bem, a Heron Castilho é uma história que se conta muito facilmente. A minha mãe viveu e vivia em Cascais (…) e, enfim, é o que é, não posso dizê-lo de outra forma, houve um momento em que ela ficou muito infeliz porque morreu o cão; ela já vivia sozinha com o cão e então aconselhei-a: ‘Ó mãe, venha viver comigo (…), venha viver comigo não, venha viver para o meu prédio, há lá andares à venda, compra lá, venda a casa e compre lá um’. A minha mãe vendeu a casa do Cobre e comprou o andar na Heron Castilho, (…) compra essa que me causou os maiores incómodos porque tive que me explicar de forma absolutamente injusta perante jornalistas que me questionaram sobre isso (…), a proprietária disse que a casa que era dela, mas era dela estando em nome de uma offshore. Foi a primeira vez que ouvi falar em offshores. (…) Acontece que eu fui viver para Paris em 2012 e a minha mãe disse-me: ‘Olha, eu acho… eu quero sair daqui, quero ir para Cascais’. (…)

Juiz Carlos Alexandre: Vendeu a casa, pronto.

José Sócrates: Vendeu a casa. (….) E, nessa altura, lembro-me de conversar com o Carlos [Santos Silva], várias vezes, e ele tinha já há muito tempo, há muito tempo não… há muito tempo a partir de… tendo em conta o momento presente, me tinha dito que a intenção dele era fazer agora investimentos no imobiliário (…), isto é, queria… recordo-me das conversas em que ele dizia: ‘Bom, isto há uma ameaça aos sistemas financeiros, não se sabe bem o momento em que pode falir um banco’ — a conversa era genericamente essa, não muito diferente das conversas que os cidadãos comuns têm nos cafés sobre a fiabilidade dos bancos (…) Falei à minha mãe nisso: ‘Olhe, talvez o Carlos Santos Silva queira comprar’. E ela disse “Gostaria de lhe vender a ele” mas, já porque tinha passado por tudo o que passei, e estamos a falar já de quando eu estava em Paris, não é, fiz duas coisas, uma foi dizer-lhe: ‘Olha, Carlos, muito bem, a minha mãe vende-te a casa, mas isto tem de ser um preço justo’. E, para evitar chatices no futuro (…), por favor manda fazer uma avaliação. Eu nunca vi essa avaliação, mas o Carlos Santos Silva disse-me: ‘Mandei fazer uma avaliação e o preço que a tua mãe está a pedir [600 mil euros] é… está de acordo com a avaliação que fiz’.

A venda do andar que Maria Adelaide tinha no Heron Castilho levou, contudo, a uma disputa judicial com a Tânia Gouveia, ex-cunhada de José Sócrates, primeira mulher do irmão António Pinto de Sousa. A ex-nora de Maria Adelaide, que já depôs no julgamento da Operação Marquês como testemunha, considerou que, em nome da sua filha (neta de Maria Adelaide e sobrinha de José Sócrates), também tinha direito a uma parte dos cerca de 600 mil euros que Santos Silva tinha pago. Além de uma queixa que apresentou no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa (que foi noticiada no Correio da Manhã), a matéria obrigou Sócrates a consultar dois advogados: Daniel Proença de Carvalho e Vera Adão e Silva, mãe do comentador e militante socialista Pedro Adão e Silva.

José Sócrates: E nessa altura a minha mãe disse: “Mas olha, eu quero que tu fiques já com o dinheiro [600 mil euros], porque não quero que mais ninguém… fique já com o dinheiro isto é, quero dar-te já as coisas que tenho”. (…)

Juiz Carlos Alexandre: Dispor, como se diz na gíria.

José Sócrates: Sim, dispor do seu património para mo entregar ainda em vida. (…) E eu disse-lhe: “Mas ó mãe, eu acho que a mãe não tem esse direito porque é preciso acautelar, em termos de direito sucessório, a quem é que… o que é que a mãe me pode dar e o que é que a mãe não pode (…)”. Bom, e então vai daí, consultei dois advogados, (…) o dr. Proença de Carvalho, mas consultei primeiro um outro advogado, uma outra advogada que tratou do meu divórcio e da Sofia, ela foi advogada de ambos e era especialista de Direito de Família e é mãe de um amigo meu que é a… (Oh Deus!, pá, a partir dos cinquenta anos…)

Advogado João Araújo: Posso dar uma ajuda?

Juiz Carlos Alexandre: Diga, diga… senão não andamos.

José Sócrates: Pedro Adão e Silva.

Juiz Carlos Alexandre: Isso.

José Sócrates: O Pedro Adão e Silva… a mãe do Pedro Adão e Silva (…) tratou do meu divórcio e eu liguei ao Pedro e disse: “Dá-me lá o telefone da tua mãe porque eu gostaria de a consultar para saber o que é que a minha mãe me pode dar” e (…) ela esclareceu-me genericamente: (…) “a sua mãe pode dispor de metade”, se não é de metade é de não sei quanto e quanto ao restante produto ou ao restante do recebimento pela venda da casa ela pode doar-lhe a parte que lhe compete se ela acaso falecesse.

As “dificuldades” de um “miserável”, financeiramente falando

Muitas das declarações de José Sócrates neste primeiro interrogatório judicial de novembro de 2014 já foram publicadas ao longo dos anos. No entanto, apesar de serem conhecidas, a sua reprodução em sede de julgamento não foi totalmente pacífica e mereceu a contestação de algumas defesas.

Pelo menos os advogados dos arguidos Joaquim Barroca (administrador do Grupo Lena), Zeinal Bava (ex-CEO da PT), Henrique Granadeiro (antigo chairman da PT), João Perna (ex-motorista de José Sócrates) e as sociedades Lena – Engenharia e Construções, S.A., Lena – Engenharia e Construção SGPS, S.A. e Lena SGPS, S.A. requereram várias irregularidades e inconstitucionalidades relacionadas com a reprodução da gravação dos interrogatórios em audiência de julgamento.

A defesa de João Perna chegou até a invocar que o Tribunal estava a ter uma visão utilitarista da lei devido aos problemas com a continuidade da audiência levantados pelas sucessivas renúncias de advogados de José Sócrates. Contudo, a juíza Susana Seca recusou todos os requerimentos das defesas, tendo defendido a legalidade da sua decisão com um acórdão de fixação de jurisprudência de 2023.

Segundo um despacho da presidente do coletivo, a que o Observador teve acesso, o referido acórdão determina que as declarações prestadas em fases preliminares, como no inquérito ou na fase de instrução, “‘só podem ser valoradas como prova desde que reproduzidas ou lidas em audiência de julgamento’. A omissão desta diligência inquinaria o acórdão de nulidade por valoração de prova proibida”, conclui a juíza presidente do coletivo que está a julgar a Operação Marquês.

Assim, foi possível ouvir também em tribunal José Sócrates queixar-se da sua situação financeira, ao desmentir a tese do MP de que mais de 20 milhões de euros depositados em contas de Carlos Santos Silva na Suíça seriam, afinal, seus e garantir que o dinheiro que lhe chegava eram meros “empréstimos”.